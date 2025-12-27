Cumhur, yılın son mesai haftası verilen önergeleri de reddetti: Yılın son retleri

TBMM Genel Kurulu, 11. Yargı Paketi’nin kabul edilmesinin ardından 6 Ocak 2026’ya kadar tatile girdi. Genel kurulda yılın son mesai haftasında da her zaman olduğu gibi muhalefet partileri, yurttaşların sorunlarıyla ilgili araştırma önergeleri verdi. Bu kapsamda Yeni Yol Grubu, emekli maaşı politikalarının ve sosyal yardım mekanizmalarının incelenmesi için bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi. Önerge üzerine konuşan AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, emeklilerin sorunlarının siyasi polemik malzemesi olamayacağını savunarak “Evet, emeklilerimiz vardır, evet, hayat pahalılığı vardır ama sanki bu sorunlar bu ülkede ilk kez yaşanıyormuş gibi, sanki bu ülkede 2002’den beri yapılan bir şey yokmuş gibi söylemler samimi bir dil değildir” dedi.

Özcan, Ulus’taki otellerde kalan emeklilerin anımsatılması üzerine de “Elbette münferit örnekler vardır ama bu örnekleri genelleştirerek Türkiye’de tüm emekliler, otellerde yaşıyor algısı oluşturmak bu millete de haksızlıktır” ifadelerini kullandı. Yeni Yol Grubu’nun önergesi reddedildi.

ÜÇ İHA’NIN DÜŞÜŞÜ ‘MÜNFERİTMİŞ’

İYİ Parti, son dönemde düşen İHA’lar üzerinden hava sahası güvenliğiyle ilgili gelişmelerin araştırılmasına yönelik bir önerge verdi. AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, olayları münferit olarak değerlendirerek “15 Aralık’ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA’nın tespit edilmesi üzerine, kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edilmiş, prosedürlerin tamamlanmasını müteakip en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürülmüştür. Yine, 19 Aralık’ta Kocaeli ve Balıkesir illerimize düşen İHA’larla ilgili de jandarma ekiplerimiz tarafından kriminal incelemeler devam etmektedir” dedi. Bu önerge de iktidarın oylarıyla reddedildi.

‘BASIN ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ORTAMA SAHİP’

CHP ise basın ve ifade özgürlüğünün tüm boyutlarıyla araştırılması için bir komisyon kurulmasına yönelik önerge verdi. Önerge üzerine konuşan AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, muhalefetin basın özgürlüğü konusundaki eleştirilerine karşı “Yok efendim Basın İlan Kurumu, RTÜK baskı aracı olarak kullanılıyormuş. Bunlar anayasal kurumlar, tarafsız bir şekilde görevlerini yapıyorlar. Türkiye bugün yerel basından ana akım medyaya kadar çoğulcu, özgürlükçü ve demokratik bir medya ortamına sahiptir” savunmasını yaptı. Bu önerge de reddedildi.