Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi rektörlüklerine atama gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erol Yaşar atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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