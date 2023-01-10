Atama bekleyen ziraat mühendisleri için küçükler Bakan'a seslendi

Yayınlanma: 10.01.2023 - 23:39

Güncelleme: 10.01.2023 - 23:39

Atanamayan mühendisleri garson, vale, gardiyan olarak alan dışı işlerde çalışmak zorunda kaldıklarını Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy ile gerçekleştirdikleri çevrimiçi buluşmada anlatmışlardı.

ÇOCUKLARI, YEĞENLERİ, KARDEŞLERİNDEN KAMPANYA

10 Ocak Ziraat Mühendisleri gününde, ziraat mühendisleri tekrar sesini duyurmaya çalışarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan atama istediler.

Son kampanyada çocuklar; anneleri, babaları, ablaları için Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye seslenerek 15 bin atama beklediklerini söyledi.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE PAYLAŞIM

Akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, siyasetçiler ve atama bekleyen ziraat mühendisleri binlerce tweet atarak seslerini sosyal medyada yükseltti.

Ziraat mühendislerinin çocukları, kardeşleri, yeğenleri sesleniyor size. Atama bekleyen binlerin sesini duyun.



Toplumun üretmeye, ziraat mühendislerinin kadrolarına yerleşmeye ihtiyacı var!@VahitKirisci @TCTarim #OnOcak15BinZiraat pic.twitter.com/NsnFl7QrCE — Müslim Sarı (@muslimsarichp) January 10, 2023

KILIÇDAROĞLU: MESLEK GÜNÜNÜZÜ COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ GÜNLER YAKIN

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğlu bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında “Ziraat Mühendislerinin sorunları var. Geçen yıl bir tweet atmıştım. ‘Sevgili Ziraat Mühendislerimiz, Yaşadığınız tüm sorunları biliyorum. Hiç umutsuzluğa kapılmayın; bu bereketli topraklarımızda mesleğinizi mutlulukla icra edeceğiniz, meslek gününüzü coşkuyla kutlayacağınız günler çok yakındır. Dünya Ziraat Mühendisleri Günü’nüz kutlu olsun!’ Bir daha söylüyorum, kutlu olsun” demişti.