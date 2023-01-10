Atama bekleyen ziraat mühendisleri için küçükler Bakan'a seslendi
Türkiye’de ziraat mühendisleri çok uzun yıllardır atama bekliyor. Mezun olduktan sonra yıllarca atanmayı bekleyen ziraat mühendisleri özel sektörde kötü şartlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Ziraat fakültesinden her yıl yaklaşık 5 bin öğrenci mezun olurken son 3 yılda yapılan atama sayısı 500 civarında seyrediyor. Ziraat mühendisleri yaşadıkları zorluklar hakkında çok uzun zamandır seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
Atanamayan mühendisleri garson, vale, gardiyan olarak alan dışı işlerde çalışmak zorunda kaldıklarını Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy ile gerçekleştirdikleri çevrimiçi buluşmada anlatmışlardı.
ÇOCUKLARI, YEĞENLERİ, KARDEŞLERİNDEN KAMPANYA
10 Ocak Ziraat Mühendisleri gününde, ziraat mühendisleri tekrar sesini duyurmaya çalışarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan atama istediler.
Son kampanyada çocuklar; anneleri, babaları, ablaları için Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye seslenerek 15 bin atama beklediklerini söyledi.
SOSYAL MEDYADA BİNLERCE PAYLAŞIM
Akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, siyasetçiler ve atama bekleyen ziraat mühendisleri binlerce tweet atarak seslerini sosyal medyada yükseltti.
Ziraat mühendislerinin çocukları, kardeşleri, yeğenleri sesleniyor size. Atama bekleyen binlerin sesini duyun.— Müslim Sarı (@muslimsarichp) January 10, 2023
Toplumun üretmeye, ziraat mühendislerinin kadrolarına yerleşmeye ihtiyacı var!@VahitKirisci @TCTarim #OnOcak15BinZiraat pic.twitter.com/NsnFl7QrCE
KILIÇDAROĞLU: MESLEK GÜNÜNÜZÜ COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ GÜNLER YAKIN
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğlu bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında “Ziraat Mühendislerinin sorunları var. Geçen yıl bir tweet atmıştım. ‘Sevgili Ziraat Mühendislerimiz, Yaşadığınız tüm sorunları biliyorum. Hiç umutsuzluğa kapılmayın; bu bereketli topraklarımızda mesleğinizi mutlulukla icra edeceğiniz, meslek gününüzü coşkuyla kutlayacağınız günler çok yakındır. Dünya Ziraat Mühendisleri Günü’nüz kutlu olsun!’ Bir daha söylüyorum, kutlu olsun” demişti.
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