Trakya Üniversitesi’nde adrese teslim ilan: Kişiye özel atamalar sürüyor

Trakya Üniversitesi’nde kadro ilanı için istenen şartlar yine adrese teslim oldu. Üniversitenin yeniçağ tarihi bölümü için yeniçağ dönemi Kosova bölgesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak şartı arandı.

Cengiz Karagöz
05 Ocak 2023 Perşembe, 04:00
Trakya Üniversitesi’nde adrese teslim ilan: Kişiye özel atamalar sürüyor
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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversite rektörlüklerini “Kişiye özel atama yapmayın” diye uyarmasına karşın üniversitelerin kadro ilanlarındaki, kişiye özel atamalara ilişkin soru işaretleri sürüyor.

Bunun son örneği de Trakya Üniversitesi’nde yaşandı. 31 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kadro ilanlarında istenen şartlar adrese teslim ilan tartışmalarını akıllara getirdi.

Üniversitenin yeniçağ tarihi bölümü için yeniçağ dönemi Kosova bölgesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak şartı arandı. YÖKTEZ ve YÖK Akademik sitelerinden incelendiğinde, bu alanda çalışması bulunan yalnızca bir kişi olduğu görülüyor. Tıp fakültesi kardiyoloji bölümü için de “Bradiaritmi” alanında çalışmalar yapmak şartının aranıyor olması yine adrese teslim şüphesini uyandırdı. Bu alanda çalışması bulunan yine sadece bir kişinin olması ise dikkat çekti.


kadro Akademi Yükseköğretim Kurulu Trakya Üniversitesi

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