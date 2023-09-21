Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti

Yayınlanma: 21.09.2023 - 00:52

Güncelleme: 21.09.2023 - 09:17

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

GEÇMİŞTE ÖDÜL VERMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan olduğu dönemde Amerikalı Yahudi kuruluşlarından aldıkları ödüller tartışma konusu olmuştu.

Erdoğan, 10 Haziran 2005'te, eski adı B'nai B'rith olan Yahudi sivil toplum kuruluşu, Hakaretle Mücadele Birliği'nden (ADL), eski adı Courage to Care (Umursama Cesareti), şimdiki adı ise Jan Karski Cesaret Ödülü olan ve "Yahudileri Nazi Almanyası’ndan kurtaran kişilere takdim edilen" ödülü almıştı.

Açık kaynaklarda ödülün, "Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın şahsına değil, Holokosttan bazı Yahudileri kurtaran Türk diplomatlar adına verildiği" belirtilmekte. Erdoğan’a ödülü ADL Direkdörü Abraham Foxman takdim etmişti.

2004 yılındaki bir ABD ziyaretinde ise Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) tarafından, doğrudan Erdoğan'a, “Terörle mücadele ve barışı teşvik” gerekçesiyle Courage Award (Cesaret ödülü) verilmişti.

ERDOĞAN: İSRAİL 'TERÖR DEVLETİ'

İsrail ile ilişkileri inişli çıkışlı seyreden Erdoğan, 19 Kasım 2012'de ise Gazze saldırılarını sert bir dille kınamış ve "İsrail bir terör devletidir" demişti.