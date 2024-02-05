'Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor, çadırı kaldırın'
Hatay'a ilişkin sözleriyle tepki toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyareti öncesi yol üzerindeki çadırlar toplatıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güzergahı üzerinde bulunan ana yolda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapıldı.
Defne'de çadırda yaşayan yurttaşlar ise apar topar Reyhanlı yolu üzerinde bulunan Hilalkent 1-2 Konteyner Kente taşındı.
Taşıma işlemi sırasında yurttaşların görüşleri alınmazken konteyner kentin kötü şartları ve çocukların çamurlar içerisinde kalması dikkat çekti
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