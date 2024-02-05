'Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor, çadırı kaldırın'

Hatay'a ilişkin sözleriyle tepki toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyareti öncesi yol üzerindeki çadırlar toplatıldı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 05.02.2024 - 15:16
'Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor, çadırı kaldırın'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güzergahı üzerinde bulunan ana yolda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapıldı.

Defne'de çadırda yaşayan yurttaşlar ise apar topar Reyhanlı yolu üzerinde bulunan Hilalkent 1-2 Konteyner Kente taşındı.

Taşıma işlemi sırasında yurttaşların görüşleri alınmazken konteyner kentin kötü şartları ve çocukların çamurlar içerisinde kalması dikkat çekti


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