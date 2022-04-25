Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres görüştü

25 Nisan 2022 Pazartesi, 17:18

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamanın ardından Ankara'ya gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceği açıklanmıştı.

