Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.
Erdoğan, büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirterek, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.
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