Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

02 Aralık 2021 Perşembe, 21:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat oyunlarında madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan milli sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren kabulde Erdoğan, sporcularla birlikte yemek yedi.



