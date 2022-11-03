Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok hesabı açtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açtı.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 22:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok hesabı açtı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TikTok hesabı açtı.

‘rtedijital’ kullanıcı adıyla açılan hesapta, Erdoğan'a ait videolar paylaşılıyor. 

Kısa süre önce açılan hesabı 100 bine yakın kişi takip ediyor.

Paylaşılan videolar arasında en çok izlenen ise Erdoğan'ın Sincan'da karanfillerle karşılanmasına ait görüntüler oldu.


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan TikTok

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