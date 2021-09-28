Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden G-20 Zirvesi'nde görüşecek

28 Eylül 2021 Salı, 17:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden bir araya gelecek. TRT Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekim ayı sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

EN SON 14 HAZİRAN'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

İki lider son olarak 14 Haziran'da Belçika'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Bu görüşme Erdoğan ve Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşme olmuştu.

MASADAKİ KONULAR

İki liderin görüşmesinde S-400 ve F-35 konusundaki adımların ele alınması bekleniyor. Diğer gündem maddesi ise Afganistan'daki son durum olacak.