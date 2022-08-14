Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'AKP'nin 21. yılı' paylaşımı

14 Ağustos 2022 Pazar, 20:31

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin 21'inci kuruluş yıldönümünü sosyal medya hesabından kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

“14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara…”