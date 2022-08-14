Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'AKP'nin 21. yılı' paylaşımı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin 21'inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Erdoğan, "Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara…" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin 21'inci kuruluş yıldönümünü sosyal medya hesabından kutladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
“14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara…”
14 Ağustos 2001’de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 14, 2022
Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara… @Akparti ???? pic.twitter.com/NWVqbz4fWo
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