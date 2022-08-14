Bülent Arınç'tan AKP'nin kuruluş yıldönümünde dikkat çeken mesaj, fotoğrafı da paylaştı: 'Dönmemiz gereken değerler...'

14 Ağustos 2022 Pazar, 14:23

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, AKP'nin 21'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Arınç, "Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur" notunu düştü.

Arınç, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların kol gezdiği, yasakların milletin göğsüne taş misali oturduğu günlerde bu düzene karşı kıyama duranların kurduğu AK Parti milletimizin umudu olmuştur. 21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur.

Umudumuzun 21. kuruluş yıldönümü kutlu olsun."