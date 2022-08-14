Bülent Arınç'tan AKP'nin kuruluş yıldönümünde dikkat çeken mesaj, fotoğrafı da paylaştı: 'Dönmemiz gereken değerler...'
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'le bir fotoğrafını paylaşarak, AKP'nin 21'inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Arınç paylaşımına, "Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur" notunu düştü.
Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, AKP'nin 21'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Arınç, "Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur" notunu düştü.
Arınç, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
"Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların kol gezdiği, yasakların milletin göğsüne taş misali oturduğu günlerde bu düzene karşı kıyama duranların kurduğu AK Parti milletimizin umudu olmuştur. 21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur.
Umudumuzun 21. kuruluş yıldönümü kutlu olsun."
Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların kol gezdiği, yasakların milletin göğsüne taş misali oturduğu günlerde bu düzene karşı kıyama duranların kurduğu @Akparti milletimizin umudu olmuştur. pic.twitter.com/ggRDegRINA— Bülent Arınç (@bulent_arinc) August 14, 2022
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