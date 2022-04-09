Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan'da Ürdün'e yapacağı duyurulan ziyaretini erteledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e yapacağı duyurulan ziyaretin ertelendiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretin, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Erdoğan'ın Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın daveti üzerine 11 Nisan Pazartesi günü Amman'a günübirlik resmî ziyarette bulunacağı duyurulmuştu.
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