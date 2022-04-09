Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan'da Ürdün'e yapacağı duyurulan ziyaretini erteledi.

AA
09 Nisan 2022 Cumartesi, 17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e yapacağı duyurulan ziyaretin ertelendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretin, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Erdoğan'ın Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın daveti üzerine 11 Nisan Pazartesi günü Amman'a günübirlik resmî ziyarette bulunacağı duyurulmuştu.




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