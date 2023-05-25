Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurtdışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1,9 milyonu aştı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.
Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 20.15 itibarıyla yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.
Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oylar işte böyle çalınıyor
- Kritik kararının açıklanacağı saat belli oldu!
- HDP ve Yeşil Sol Parti 'ikinci tur' kararını açıkladı!
- 6.7 milyon fazla seçmen!
- Tina Turner yaşamını yitirdi
- Soru soran AKP'lilere tepki paylaşımları yapmayın
- Mansur Yavaş'tan 'Sinan Oğan' yorumu
- Muharrem İnce ikinci tur için kararını verdi
- Protesto eden yurttaşlara gözaltı!
- Erdoğan'ın izlettiği montaj görüntülere erişim engeli!