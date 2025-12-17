Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anıtkabir’de slogan atılması konusunda bakanlığı işaret etti: Saray topu MSB’ye attı

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Anıtkabir’de slogan atılmasını Meclis gündemine taşıdı. Bayraktutan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, son yıllarda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de yapılan resmi törenlerde siyasi sloganların atılması, Anıtkabir’in manevi varlığını zedeleyecek şekilde tezahüratlarda bulunulmasıyla karşı karşıya kalındığına dikkat çekti.

YÖNETMELİK AÇIK

Bayraktutan, Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 35. maddesinde, “Anıtkabir’de, ancak Atatürk’e saygı için çelenk konabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarla; tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir’in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez” ifadelerinin yer almasına karşın bu tür davranışların engellenmemesinin infial yarattığını vurguladı. Anıtkabir’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı resmi törenlerde yüksek güvenlik önlemleri alındığını, milletvekillerine bile sınırlı sayıda kontenjan ayrıldığını belirten Bayraktutan, bu düzeydeki önlemlerin yanı sıra neredeyse her törende siyasi sloganlar atan çeşitli grupların alana özellikle sokulmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

YILMAZ’A SORULAR

Bayrakutan, Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

“Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 35. maddesinde belirtilen ‘Anıtkabir’in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez’ ibaresine aykırı şekilde eylem, tavır ve hareket içerisinde olan gruplar hangi gerekçeyle engellenmemektedir? Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenlere girişler hangi şartlara bağlıdır? Milletvekillerine bile sınırlı sayıda giriş izni verilirken, ilgili grupların girişi nasıl sağlanmaktadır? Son dönemde belli başlı sloganlar attıkları belli olan çeşitli grupların Anıtkabir’e girişlerinden kim sorumludur? Son 5 yılda, bu tür kabul edilemez davranışları engelleyemeyen Anıtkabir Komutanlığı ilgili personelleri hakkında açılmış bir soruşturma var mıdır? Var ise ilgili soruşturmaların sonuçları nedir?

Yıllardır, defalarca tekrarlanan örnek olaylara ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Slogan atanlar hakkında bir işlem yapılmış mıdır? İlgili kabul edilmez davranışların yaşanmasına sebebiyet veren Anıtkabir Komutanı ne zaman görevden alınacaktır? Gerekli önlemlerin alınamaması, ilgili olaylarla karşılaşılmasına sebebiyet verilmesi nedeniyle Milli Savunma Bakanı Güler’in istifası istenecek midir?”

MSB’Yİ İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, “yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar Milli Savunma Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmektedir” diyerek önergedeki soruları yanıtsız bıraktı.