'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan avukat Burak Saldıroğlu ikinci duruşmada beraat etti

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X platformundaki hesabı engellendikten sonra, onun paylaşımlarının yer aldığı broşürleri sokaklarda dağıtarak bu anları sosyal medya üzerinden paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir yurttaşın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elini öpmesine dair yaptığı sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

50 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edilen avukat Saldıroğlu 11 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Saldıroğlu ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapmak üzere süre talebini kabul eden mahkeme, yurt dışı çıkış yasağını da kaldırarak duruşmayı 30 Ekim'e ertelemişti.

BERAAT KARARI

Saldıroğlu bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. 20. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen duruşmayı; birçok avukat da takip etti.

Mahkeme, Saldıroğlu’nun beraatine karar verdi.

Avukat Burak Saldıroğlu, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı ve 50 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiği davadan beraat etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu’nun paylaşımlarını çıktı alıp sokaklarda dağıtan ve kendi sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesiyle ilgili bir paylaşımında "Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada" ifadesi nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Avukat Burak Saldıoğlu, iddianamenin hazırlanmasından bir gün sonra, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tensiple tahliye edilmişti.