'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan Burak Saldıroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, paylaşımlarını sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir yurttaşın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımında "Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada" ifadesini kullandığı gerekçesiyle, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Avukatın Sesi İnsiyatifi'nin (ASİ) paylaştığı bilgiye göre, Burak Saldıroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Avukatın Sesi İnsiyatifi, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan tutuklu bulunan Av. Burak Saldıroğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi."