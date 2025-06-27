'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklu... Avukat Burak Saldıroğlu hakkında iddianame hazırlandı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, paylaşımlarını sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımında "Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada" ifadesi nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"'O PAYLAŞIM CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET SUÇUDUR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Burak Saldıroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

İddianamede savcılık, "'Aklı yerinde bir insan olsa' şeklindeki ifadenin, Cumhurbaşkanı'nın akli dengesinin yerinde olmadığını ima etmek amacıyla kullanıldığı" iddiasında bulundu.

İddianamede, avukat Saldıroğlu'nun Saraçhane'deki protestolara yönelik polis müdahalesine ilişkin yaptığı bir başka paylaşımda yer alan "Siz Türk polisi değil, Tayyip'in kulusunuz" ifadesiyle hakaret suçunu işlediği ileri sürüldü. Paylaşıma ilişkin değerlendirmede, "Paylaşım içeriğinde yer alan 'Siz Türk polisi değil, Tayyip'in kulusunuz' şeklindeki cümlenin Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu oluşturduğu" ifadesine yer verildi.

BAKANLIK AVUKAT İÇİN KOVUŞTURMA İZNİ VERDİ

Saldıroğlu'nun eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2 maddelerinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu oluşturduğu ifade edilen iddianamede, kovuşturma izninin Adalet Bakanlığı tarafından 27 Mayıs 2025 tarihinde verildiği belirtildi.

İddianamenin devamında, Burak Saldıroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı'na yönelik zincirleme şekilde alenen hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı öne sürüldü. Savcılık, bu nedenle Saldıroğlu'nun TCK 299. madde kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, hakkında mahkumiyet kararı verilmesi halinde TCK 53. madde uyarınca bazı haklardan yoksun bırakılması ve gözaltı-tutukluluk sürelerinin TCK 63. madde uyarınca cezasından mahsup edilmesi istendi.

"TAHLİYE EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Burak Saldıroğlu'nun avukatları, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avukat Mehmet Turgay Bilge, iddianamenin henüz mahkeme tarafından kabul edilmediğini belirterek, "Mahkemenin önümüzdeki birkaç gün içinde iddianameyi kabul edip davayı başlatacağını öngörüyoruz. Ardından tensiple birlikte tahliye umudumuz var" dedi.

Avukat Ali Refik Varol ise müvekkilinin 48 gündür tutuklu olduğuna dikkat çekerek, "Uzun süredir iddianamenin hazırlanmasını bekliyorduk. Şimdi ise dosyanın mahkemece kabul edilmesi süreci var. Bu aşamada mahkemenin, hukuksuz bir şekilde uzayan tutukluluğa son vererek meslektaşımızın tahliyesine karar vermesini bekliyor ve temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.