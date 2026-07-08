Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden Sencer Solakoğlu açıklaması: ‘Denetim yetkisi, siyasi baskı aracına dönüştürülemez’

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu, Sencer Solakoğlu'nun sahibi olduğu işletmeye yönelik uygulamalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kamu otoritesinin denetim yetkisi elbette vardır. Ancak bu yetki hiçbir koşulda siyasi baskı aracına dönüştürülemez. Kötüye kullanılamaz, keyfileştirilemez" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sayın Sencer Solakoğlu’nun sahibi olduğu işletmeye yönelik siyasal iktidarın hukuka aykırı, kasıtlı, düşmanca saldırılarını yakından izliyoruz.

Kamu otoritesinin denetim yetkisi elbette vardır. Ancak bu yetki hiçbir koşulda siyasi baskı aracına dönüştürülemez. Kötüye kullanılamaz, keyfileştirilemez.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Gölge Tarım Bakanımız Sencer Solakoğlu, hem sektörde işini çok iyi yapan örnek bir girişimci, hem de Türkiye tarımının sorunları ve çözümünü cesaretle dile getiren bir isimdir.

Belli ki iktidar onun Türkiye’yi adım adım dolaşmasından, çiftçiyle buluşmasından çok rahatsız olmuştur. Tarımı batıran iktidar, tehdit yöntemleriyle çözümün konuşulmasının da önüne geçme çabasındadır.

Bu saldırıların hiçbiri bizi yolumuzdan ayıramaz. Sayın Solakoğlu’nun yanındayız. Hukuku, adaleti ve üreticinin emeğini savunmaya devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanlığı, aralarında CHP'nin tarımdan sorumlu ismi Sencer Solakoğlu'nun sahibi olduğu Feyz Çiftliği'nin de bulunduğu 19 işletmenin "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası"nı iptal etmişti. Solakoğlu, geçtiğimiz hafta çiftliğine "denetim" adı altında baskın yapıldığını ve bu esnada resmi görevliler tarafından bir ineğinin ezilerek can verdiğini öne sürmüştü.