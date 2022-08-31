Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Reuters'a yanıt

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 21:30

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkındaki haberine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında Reuters'in iddialarına dair bir ifadesi bulunmayan Altun, görevini çok başarılı yürüttüğünü ileri süren ifadeler kullandı.

"Türkiye İletişim Modeli ile ulusal ve uluslararası çapta başarılı çalışmalara imza atan İletişim Başkanlığımızın, İngiltere merkezli Reuters haber ajansı tarafından hedef alınması, bizler için sadece ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi ve gurur vesilesidir" ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

Son 4 yılda Türkiye'ye yönelik dezenformasyon kampanyalarına karşı koyduk, ülkemizi bu saldırılara karşı daha dayanıklı hale getirdik ve şeffaf bir iletişim ortamı oluşturduk. Aynı doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye uzun yıllar hizmet etmeye kararlıyız.

"Reuters'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtı algı operasyonlarının ve sistematik manipülasyonların bir aparatı olduğunu" iddia eden Altun, daha önce de pek çok kez çarpıtma ve yalan haberlere imza attığını ileri sürdü.

Altun, Reuters'ın, IŞİD terörünün zirve noktasına çıktığı dönemde, bu terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veren Türkiye'ye karşı dezenformasyon yaparken, esasında bazı Batılı devletlerin yabancı teröristlerin Suriye'ye geçişini görmezden geldiğini veya istihbarat servisleri marifetiyle bunu fiilen mümkün kıldığını perdelediğini ileri sürüldü.

Altun, şunları kaydetti:

Reuters'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik ve finansal operasyonlarda kendine düşen rolü nasıl oynadığını da elbette unutmuyoruz. Böyle bir haber ajansı, bugün de Türkiye İletişim Modelini ve Başkanlığımızı hedef almaya çalışıyor. Reuters'ın niyetini de neye hizmet ettiğini de bu doğrultuda yaptıklarını da gayet iyi biliyoruz. Sadece Türkiye ile ilgili konularda değil, dünyanın farklı noktalarında operasyonel haberciliğiniz yüzünden işgal edilen, darbeler yaptırılan, iç savaş çıkartılan, terör örgütlerini besleyen sisteme karşı hakikati savunan bir Türkiye var.





Görüyoruz ki ekonomik kriz bütün Avrupa'yı ve ülkeniz İngiltere'yi olduğu gibi kurum olarak sizi de etkiledi. Bu nedenle daha ucuz ve kolay olduğu için masa başı haberciliğe tevessül ediyorsunuz. Daha önce de pek çok kez olduğu gibi temelsiz klişe ön yargılarla örülü hayali ve uydurma senaryoları sözde haber adı altında servis ediyorsunuz. Şartlar ne olursa olsun gerçek gazeteciliğin böyle yapılmayacağını size bir kez daha hatırlatıyor ve sizi sadece ve sadece hakikat için habercilik yapmaya davet ediyoruz.

REUTERS TÜRK MEDYASINI ANALİZ ETMİŞTİ

Reuters haber ajansı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili çarpıcı bir analiz yayımladı.

"İçeriden ifşa edenler- Erdoğan’ın nasıl Türkiye’deki haber merkezlerini etkilediğini ortaya çıkardı" başlıklı yayımlanan makalede Berat Albayrak'ın istifasına dikkat çekildi.

Reuters, 2020 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 'görevinden affını' isteyen Berat Albayrak'ın istifası için "24 saatten fazla bir süre boyunca, ülkenin medya ortamına hakim olan hükümet yanlısı TV kanalları ve gazeteler, Erdoğan'ın yaklaşık yirmi yıllık iktidarında, yakın çevresinde meydana gelen en dramatik çatlak hakkında neredeyse sessiz kaldı" olarak yorumlandı.

"Türk ana akım medyasının nasıl hükümet onaylı manşetlerden ve TV tartışmalarından oluşan sıkı bir komuta zinciri haline geldiğini gösteriyor" ifadeleri kullanılan makalede yargının, ordunun ve Merkez Bankası'nın da dahil olmak üzere Erdoğan'ın iradesine boyun eğdiğini aktardı.

ALTUN İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Makalede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yazı işlerine talimatlar geldiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı Erdoğan’ın oluşturduğu ve Ankara’da 1500 kişi çalıştığı ifade edilirken “Reuters’ın gördüğü mesajlarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un çalışanları telefonda arayarak ya da WhatsApp mesajlarıyla yazı işleri müdürleriyle iletişime geçiyor” yorumu yapıldı.

Öte yandan analizde, İletişim Başkanlığı’nın yıllık bütçesinin 680 milyon lira civarında olduğu belirtildi ve ismini açıklamayan bir yetkili, “Buranın çok büyük bir yapısı var. Burada kararlar Altun ve yardımcıları tarafından alınıyor” yorumunu yaptı.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Reuters’taki haberde, "Albayrak’ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ekonomi bakanlığından ayrılmasından sonra dört kaynak, Altun’un medyaya Erdoğan istifayı kabul edene kadar sessiz kalması konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti. Erdoğan’ın istifayı kabul etmesinden sonra büyük Türk TV kanalları ve gazeteleri haberi verdi" denildi.

Reuters tarafından görülen ekran görüntülerine göre, Altun'un başkanlığındaki yetkililer, ana akım medya haber odalarına düzenli olarak kabine veya parti üyelerinin belirli yorumlarını öne çıkarmaları veya bunlardan kaçınmaları için yol gösteren WhatsApp mesajları gönderiyor. Bazı muhabirlere göre, AKP milletvekilleri de düzenli olarak haber odalarını arayıp bazı konuşmaların yer almasını talep ediyor veya anlatım şeklini değiştiriyor.