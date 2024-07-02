Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:48
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Kabine Toplantısı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan başkanlığında Saray’da başladı. 

Saat 17.07'de başlayan toplantıda bakanların kendi alanları ile ilgili sunum yapacağı belirtildi. 

Ayrıca toplantıda bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımların da gündemde olacağı öğrenildi. 

Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.


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