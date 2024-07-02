Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:48

Güncelleme: 02.07.2024 - 17:48

Kabine Toplantısı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray’da başladı.

Saat 17.07'de başlayan toplantıda bakanların kendi alanları ile ilgili sunum yapacağı belirtildi.

Ayrıca toplantıda bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımların da gündemde olacağı öğrenildi.

Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.