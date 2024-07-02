Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kabine Toplantısı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray’da başladı.
Saat 17.07'de başlayan toplantıda bakanların kendi alanları ile ilgili sunum yapacağı belirtildi.
Ayrıca toplantıda bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımların da gündemde olacağı öğrenildi.
Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Edebe, adaba ve inanca uygun giyinin'
- Sinan Ateş davasında 2'nci celse sona erdi
- Murat Kurum bakanlık koltuğuna döndü
- Eylem Tok hakkında kritik karar!
- İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı
- Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması
- Dolandırıcılıkta yapay zekâ dönemi başladı!
- Ankara'yı karıştıran 'Soylu' iddiası
- Mehmet Özhaseki istifa etti