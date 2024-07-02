Yeni bakanlarla ilk Kabine Toplantısı bugün: Erdoğan'ın masasında neler var?

Kabine, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ana gündem maddesi 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:41
Yeni bakanlarla ilk Kabine Toplantısı bugün: Erdoğan'ın masasında neler var?
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Kabine, yaklaşık bir ay aranın ardından bugün toplanacak. Saray'daki toplantıya, AKP'liCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.

Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek. Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek.

Toplantıda 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.

ERDOĞAN ÜÇ ÜLKEYE GİDECEK

Erdoğan, Temmuz ayında Kazakistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

İlgili bakanlar, bu temaslarda ele alınması muhtemel konu başlıklarına yönelik çalışmalarını da kabinede sunacak.

YENİ BAKANLAR DA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ve Sağlık Bakanlığı'na atanan Profesör Doktor Kemal Memişoğlu da kabine toplantısına katılacak.


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