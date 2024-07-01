Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündeminde ne var?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı için tarih araştırması başladı. Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak? Kabine toplantısının gündeminde ne var?
Yeni yargı paketinden emekli ve memur zamlarına kadar birçok konunun ele alınması beklenen Kabine Toplantısı ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündeminde ne var?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlene Kabine Toplantısı son olarak 4 Haziran günü gerçekleşmişti. Bir sonraki toplantının ise 1 Temmuz Pazartesi gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.
KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Önceki toplantıda sinyalleri verilen 9. Yargı Paketi'ne bu toplantıda da değinilmesi bekleniyor. Öte yandan Gazze'deki son durum, enflasyonla mücadele gibi konuların da gündemde olması bekleniyor.
Toplantıda emekli ve memur zammına dair de görüşme yapılması beklenenler arasında.
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