Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 15:52

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.25'te başladı.


Etiketler: #Cumhurbaşkanlığı Kabinesi #Kabine

İlgili Haberler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İran' mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İran' mesajı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler