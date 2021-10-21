Cumhurbaşkanlığı koruma dairesi 1 yıllık ödeneği 6 ayda bitirmiş

21 Ekim 2021 Perşembe, 12:19

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün TBMM’ye sunulan 2022 yılı bütçe teklifine göre; Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, kendisine 2021 yılında ayrılan ödeneği 6 ayda bitirdi. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’na, 2021 yılının başında 142 milyon 146 bin lira ödenek ayrılmıştı. Ancak bu ödenek aşılarak, yılın ilk 6 ayında 151 milyon 162 bin 552 lira harcandı. Bütçe teklifinde; Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi’ne, 2022 yılında 184 milyon 312 bin lira ödenek ayrılması talep edildi.

TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı için 2021 yılında ayrılan ödenek ise 73 milyon 789 bin liraydı. Bu daire, 6 ayda ödeneğin 54 milyon 226 bin 681 lirasını harcayabildi. 2022 yılında ise bu ödeneğin 95 milyon 681 liraya çıkarılması isteniyor.

EMNİYET 550 ARAÇ ALACAK

Yine teklife göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, gelecek yıl 313 otomobil, 7 tane 4x4 arazi aracı, 20 minibüs, 5 pik-up, 116 panelvan, 11 otobüs, 5 kamyon, 2 ambulans, cenaze aracı yapmak için 1 pik-up, 70 motosiklet olmak üzere toplamda 550 araç alacak.