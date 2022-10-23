Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan’da kaza geçiren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

DHA
23 Ekim 2022 Pazar, 18:53
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım Azerbaycan'da Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken kaza geçirmişti.

Kazanın ardından Yıldırım ve Ayrım cuma günü uçak ambulans ile İstanbul’a getirilip Başakşehir Çam Sakura Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı hastanede ziyaret etti.

Kalın, hastane çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı.


İbrahim Kalın Binali Yıldırım

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