Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan’da kaza geçiren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım Azerbaycan'da Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken kaza geçirmişti.
Kazanın ardından Yıldırım ve Ayrım cuma günü uçak ambulans ile İstanbul’a getirilip Başakşehir Çam Sakura Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı hastanede ziyaret etti.
Kalın, hastane çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı.
Video Haberler
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
-
- 51 yıldır tek bir şey satamadı!
- Kar yağışı için saat verildi
- Kurtuluşu da çöküşü gibi...
- 'AKP’den kopuşları' eleştirdi; anında sildi
- İstanbul'da ünlü modele cinsel saldırı
- Yeni 'mücadele' arkadaşlarını iyi tanı Çelebi!
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- Ünlü iş insanı yaşamını yitirdi
- Tarihçilerden Ünal'a sert tepki