Azerbaycan'da kaza geçiren Binali Yıldırım, ambulans uçakla İstanbul'a geldi
Azerbaycan'da dün trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a ulaştı.
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak Bakü'den İstanbul'a ulaştı.
Binali Yıldırım'ı Genel Havacılık Terminali'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski bakanlardan Ahmet Arslan çiçeklerle karşıladı.
Yıldırım, Ayrım ve Demirci, bekletilen ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine gitmek üzere havalimanından ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan'a giden Yıldırım ve Ayrım'ın bulunduğu araç, dün Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken kaza yapmıştı.
Yıldırım ve Ayrım, helikopterle Bakü'ye götürülerek tedavi altına alınmıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yıldırım'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.
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