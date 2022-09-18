Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın selamlaşması Putin'i şaşırttı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi sırasında Rus heyetiyle selamlaşan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ı işaret ederek taklit etti ve ne yaptığını sordu.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 16:38
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın selamlaşması Putin'i şaşırttı
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Rus heyetindekilerle selamlaşması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i şaşırttı.

Görüntülerde Kalın'ı taklit ettiği görülen Putin'in tepkisi kameralara böyle yansıdı:

 


İbrahim Kalın Putin Vladimir Putin şiö Şanghay Şanghay İşbirliği Örgütü

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler