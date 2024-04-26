Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İzmir'de... İşte kapana yollar

Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:50

Güncelleme: 26.04.2024 - 12:50

Antalya’da başlayan ve 28 Nisan’da İstanbul’da sonlanacak 59’uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 6’ncı ve 7’nci etap güzergâhları, Aydın, İzmir ve Manisa’dan geçecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, 26 Nisan Cuma ve 27 Nisan Cumartesi günleri, İzmir’de yarış güzergâhındaki yollar trafiğe kapalı olacak. Bu nedenle bazı ESHOT hatları ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarının sefer planlarında zorunlu değişiklikler olacak.

26 Nisan Cuma

HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

59’uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun, İzmir sınırlarında düzenlenecek 6’ncı ve 7’nci etapları kapsamında kapanacak güzergâhlar şöyle olacak:

26 Nisan Cuma

Aydın - İzmir sınırı Pamucak Mevkii Sokak’tan itibaren; Seferihisar-Selçuk yolu - Bakla Deresi Sk. - Nation Cad. – Özdere-İzmir Cad. – Mustafa Kemal Paşa Blv. - Meryam Ana Cad. - Ürkmez Cad. – Kuşadası-Seferihisar Yolu - Karakoç Cad. - Kavakdere Yolu - Orhanlı Cad. - Menderes Orhanlı Yolu - Kuva-i Milliye Cad. - Çevre Yolu Blv. - Süleyman Demirel Blv. – İzmir-Aydın Cad. - Fatih Sultan Mehmet Cad. - 6253 Sk. - 18 Sk. - 4011 Sk. - 4004 Sk. - 4001 Sk. - Kırıklar Yolu Üzeri Sk. - Karabağlar Sk. - Demokrasi Cad. – Karataş Sk. - Yunus Emre Cad. - 6010 Sk. - Seyirtepe Sk. - 4010 Sk. - 4002 Sk. – 4001 Sk. - 4005 Sk. - 4004 Sk. - Torbalı Cad. - 9425 Sk. - Akevler Cad. - Fetih Sk. - Mehmetçik Sk. - Şentürk Sk. - Beşpınar Bağlantı Yolu - Beşpınar Köyiçi Sk. - Beşpınar Köyü Orta Mevki Yolu - Spil Dağı bitiş…

27 Nisan Cumartesi

27 Nisan Cumartesi

Çeşme Kalesi önü - 1015 Sk. - 1001 Sk. - 1016 Sk. - 1065 Sk. - 2122 Sk. - Çeşme Asfaltı Cad. - 5193 Sk. - 5152 Sk. - 5232 Sk. - 6000 Sk. - 6329 Sk. - 6001 Sk. - Çeşme Asfaltı Cad. - Ocak Sk. - Germiyan Atatürk Cad. - Germiyan Gazi Mustafa Kemal Cad. - 27033 Sk. - 27000 Sk. - 27062 Sk. - 27095 Sk. - 27000 Sk. - 37220/1 Sk. - Kemal Tuğrul Cad. - 7032 Sk. – 7026 Sk. - Çeşme Yolu Cad. - İçmeler Cad. - Nuri Özbek Cad. - Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cad. - Mareşal Fevzi Çakmak Blv. - Mithatpaşa Cad. - Mustafa Kemal Sahil Blv. Çeşme otoyol yan yolu - Mustafa Kemal Sahil Blv. - Fevzipaşa Blv. – Anafartalar Cad. - 9 Eylül Meydanı - Dr. Refik Saydam Blv. - Montrö Meydanı - Şair Eşref Blv. - Atatürk Cad. - Liman Cad. - Altınyol - Anadolu Cad. - Yalı Blv. - Girne Blv. kesişiminden (Yunuslar Kavşağı) geri dönüş - Yalı Blv. Karşıyaka İskele önü bitiş…

Belirlenen güzergâhlarda; bölünmüş yollarda yarış yönünde sağ şerit araç trafiğine kapatılacak. Bölünmemiş yollarda ise yolun tamamı, etaplar halinde araç trafiğine kapanacak. Karşıyaka Yalı Bulvarı’nda, Şehit Asım Aksoy Caddesi ile Girne Bulvarı arasında kalan kesim de bir süreliğine araç trafiğine kapalı olacak.

ETKİLENECEK OTOBÜS HATLARI

26 Nisan Cuma günü; 176, 508, 729, 705, 707, 708, 775, 776, 792, 794, 808, 806, 784, 768, 668, 768, 988, 769, 772, 829, 789, 799, 804, 778, 986, 987, 989, 990; 27 Nisan Cumartesi günü ise 23, 34, 36, 39, 35, 811, 253, 951, 72, 104, 105, 171, 285, 374, 465, 471, 484, 485, 236, 466, 838, 202, 691, 470, 680, 486, 945, 5, 6, 7, 10, 24, 25, 480, 8, 9, 82, 321, 551, 737, 760, 761, 882, 883, 909, 961, 975, 981, 982, 983, 984, 985, 987, 912, 921, 963, 200, 290, 330, 543, 602,608, 660, 800, 77, 78, 125, 140, 147, 148, 240, 335, 426, 434, 477, 543, 577, 196 hat numaralı ESHOT otobüslerinin seferlerinde zaman zaman gecikmeler yaşanabilecek.

27 Nisan Cumartesi günü ayrıca; Mavişehir Aktarma Merkezi - Konak (121) ve Bahriye Üçok - Karşıyaka İskele (361) otobüsleri devre dışı kalacak.

435, 543, 330 ve 921 hat numaralı otobüsler, Bostanlı İskele Yerine Bahriye Üçok’ta son durak yapacak.

330 ve 543 hat numaralı otobüsler; Bahriye Üçok Son Durak, Girne Caddesi, Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu, (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı’ndan Sonra mevcut güzergâhlarında hizmet verecek.

126, 135, 136, 137, 197, 222, 258, 326, 487, 847 ve 853 hat numaralı otobüsler, Karşıyaka İskele yerine Bahriye Üçok’ta son durak yapacak.

777 hat numaralı otobüs, Karşıyaka İskele yerine Bostanlı İskele’de son durak yapacak.

290 ve 532 hat numaralı otobüsler, gidişte, Bahriye Üçok Son Durak, Cevdet Bilsay Caddesi, Ordu Bulvarı, Girne Bulvarı, İzmir Çevre Yolu, mevcut güzergâhının devamı; dönüşte ise mevcut güzergâhını takiben, İzmir Çevre Yolu, Girne Bulvarı, Anadolu Caddesi, 1830/2 Sokak, Cevdet Bilsay Caddesi, Bahriye Üçok Son Durak yapacak.

27 NİSAN CUMARTESİ TRAMVAY PLANI

Karşıyaka Tramvayı seferleri, 27 Nisan Cumartesi günü, 06.00 - 19.00 saatleri arasında Ataşehir Kavşağı ile Bostanlı İskele durakları arasında, deniz tarafındaki hatta yapılacak. Konak Tramvayı’nda ise 06-00 - 19.00 saatleri arasında hizmet verilemeyecek.

KARŞIYAKA İSKELESİ 1 SAAT KAPANACAK

Yarışın, 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak 7’nci etabı, Karşıyaka Vapur İskelesi önünde son bulacak. Bu nedenle 13.30 - 14.30 saatleri arasında iskele hizmet veremeyecek. Bu saat dilimi içinde, Karşıyaka ile Pasaport, Alsancak ve Konak iskeleleri arasındaki yolcu gemisi seferleri yapılamayacak. Diğer seferler, Haftasonu Sefer Tarifesi’ne uygun olarak devam edecek.

METRO VE İZBAN’I TERCİH EDİN!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkilileri, vatandaşların, mağduriyet yaşamamak için İzmir Metro ve İZBAN seferlerini tercih etmesinin isabetli olacağını ifade etti.