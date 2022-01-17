Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda para fen lisesine değil imam hatibe

17 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı önceki gün yayımlandı. Geçen yıla göre imam hatip inşaatları için ayrılan tutar yüzde 56, meslek lisesi inşaatları için ayrılan tutar ise yüzde 141 arttı. Programda eğitime ilişkin yatırımlar için ayrılan tutarlar dikkat çekti. Buna göre 2022’de “Anadolu lisesi inşaatları” için 425 milyon lira ayrıldı. 2021’de bu konuda yapılan harcama 119 milyon liraydı. Böylece 2022’de ayrılan pay, 2021’de yapılan harcamaya göre yüzde 257 artışla 465 milyon liraya yükseldi. İmam hatip lisesi ve uygulama atölyesi inşaatları için 2022’de 465 milyon lira ayrıldı. 2021’de yapılan harcama 298 milyon liraydı. Yani 2022’de ayrılan pay, geçen yıla göre yüzde 56 arttı. İmam hatip liseleri ve uygulama atölyesi inşaatları için 2013-2024 yıllarını kapsayan 11 yıllık sürede öngörülen toplam yatırım tutarı ise 2 milyar 329 milyon lira olarak hesaplanmıştı. Söz konusu yatırım kapsamında toplam bin 846 derslik, 1 konferans salonu, 5 bin 200 kapasiteli öğrenci parsiyonu ve 9 spor salonu tamamlanması öngörülüyor. Ayrıca, 2020’de imam hatip okullarındaki öğrenci başarısının artırılmasına yönelik AR-GE çalışmaları için de 4 milyon lira ayrıldı. Bu çalışmalar için 2021’de 8 milyon lira harcandı.

Bakan yardımcılığı döneminde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nden de sorumlu olan mühendis kökenli Mahmut Özer’in Milli Eğitim Bakanı olarak atanması, mesleki eğitim için ayrılan yatırım tutarlarına da yansıdı. Mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile çok programlı Anadolu lisesi inşaatları için 2022’de ayrılan yatırım tutarı 880 milyon lirayı buldu. 2021’de yapılan harcama ise 365 milyon liraydı. Bu, 2022’de ayrılan payın, 2021’e göre yüzde 141 arttığı anlamına geliyor. İktidar son dönemde mesleki ve teknik eğitime ağırlık verse de eğitimciler sık sık “öğrencilere ucuz işgücü olarak bakıldığı” gerekçesiyle eleştiride bulunuyor. “Üvey liseler” olarak görülen fen liseleri inşaatları için 2022’de ayrılan tutar, 2021’de bu alanda yapılan harcamaya göre yükselse de hem imam hatip hem de mesleki eğitime yönelik yatırımın çok altında kaldı. 2021’de 4 milyon lira harcanan fen lisesi inşaatları için 2022’de 25 milyon lira harcama öngörülüyor.

FATİH PROJESİ

Covid-19 salgınıyla birlikte durumu tamamen tartışmalı hale gelen FATİH Projesi’ndeki ısrar da programa yansıdı. 2021’de 4.3 milyar lira harcanan proje için 2022’de de 970 milyon lira ödenek ayrıldı.