İmam hatip öğrencilerine uluslararası diploma: Yurt dışı üniversitelerine girişte ayrıcalık

24 Kasım 2021 Çarşamba, 12:21

Bünyesinde ortaokul bölümü de bulunan lise, 2 yıldır uyguladığı programla öğrencilerine bilim ve teknoloji derslerinden sanat etkinliklerine birçok konuda eğitim veriyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; proje okulu da olan liseden mezuniyetlerinde uluslararası geçerliliği bulunan IB diploması alacak öğrenciler, ABD ve Avrupa'daki üniversitelere girişte ayrıcalık kazanacak.

Yetkilendirme belgesi sahibi okul, 150'si IB kapsamında olmak üzere 600 öğrenciyle eğitim öğretime devam ediyor.

162 ÜLKEDE UYGULANIYOR

IB'nin 162 ülkede uygulandığını öğrendiklerini belirten okul müdürü Abdulkadir Çınar, "İnanan insanlarla, ekip çalışmasıyla IB diploma programını uygulayan bir unvana sahip olduk" dedi.

Dil eğitimini almış öğrenci kitlesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Çınar, aynı programla lisenin yanında ortaokul için de çalışma başlattıklarını bildirdi.

"Orta yıllar" sürecine 127 öğrenciyle başladıklarını aktaran Çınar, "2 yılın sonunda Uluslararası Bakalorya programının içerisinde 'orta yıllar' programını da uygulayan bir okul unvanını elde ettik. Bunun neticesinde de Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip olduk" ifadelerini kullandı.