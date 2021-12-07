Tarikat yurdu cinayetinde ayrıntılar: Dernek başkanı İmam Hatip'te müdür yardımcısıymış

07 Aralık 2021 Salı, 21:45

Antalya'da Antalya İlim ve Kültür Derneği isimli tarikata ait olduğu belirtilen yurtta aşçı olarak çalışan İhsan Güney'in (38), yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla kesip, göğsünün üzerine koyması ve 'Deccal'i vurdum' diye bağırması, ülke gündemine oturdu.

Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda habere ilişkin yayınların yasaklandığı ve gizlilik kararı alındığı kaydedildi. Olaya yayın yasağı ve dosyaya gizlilik kararı getirilirken; olayın yaşandığı derneğin sicili de merak konusu oldu.

AYNI ZAMANDA MÜDÜR YARDIMCISI

soL'da yer alan habere göre, derneğin yönetim kurulu başkanı Barış Kaplan'ın, aynı zamanda Kepez bölgesinde Giyaseddin Keyhüsrev Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

SINIFI MESCİDE ÇEVİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan Kepez Ortaokulu’nda daha önce müdür olarak çalışan Barış Kaplan’ın adı daha önce sınıfı mescide çevirme olayıyla gündeme gelmiş, ortaokulda bulunan anaokulu sınıfı mescide çevrilerek Atatürk resimleriyle kaplı koridorlar yeşile boyanarak kapatılmıştı.

Ayrıca okulda, anaokulu olarak kullanılan salon ibadethaneye çevrilmiş, yerleri halıyla kaplanan salonun duvarlarına Arapça yazılar eklenmişti.

"ORTAOKULDAN UZAKLAŞTIRILDI, İMAM HATİP'E ATANDI"

Kaplan’ın okul içerisinde yaptığı faaliyetler, öğretmene dönük yaklaşımı ve okul yönetimi ile ilgili işlerinden dolayı hakkında daha önce soruşturma açıldığı ve soruşturma neticesinde de okulundaki görevinden uzaklaştırıldığı not ediliyor.

Ancak görevden alındıktan sonra İmam Hatip Lisesi’ne atanan Kaplan’ın, tarikatçı bir kimliği olduğu, daha önce Kepez Ortaokulu’nda müdür olduğu süreçte, öğrencileri İmam Hatip Ortaokulu’na zorla yönlendirdiği, velileri ikna ederek çocukların kayıtlarını İmam Hatip Ortaokulu’na aldırdığı ortaya çıktı.

Yurdunda işlenen korkunç cinayetle gündeme gelen ALİM Derneği'nin Y.K. Başkanı Barış Kaplan’ın, öğretmenlerin ve çocukların giyimlerine dahi müdahale eden özelliklere sahip bir tarikatçı olduğu vurgulanıyor.