Cumhurbaşkanlığından 'maymun çiçeği' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında, 'maymun çiçeği virüsü' bulaşan kişiye ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, 2022'de İran'daki protestolarda yaralanan bir kişiye ait olduğunu açıkladı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarında dolaşan ve 'maymun çiçeği virüsü' bulaşan bir kişiye ait olduğu iddia edilen görüntülerin manipülasyon içerdiğini açıkladı.
Bahse konu fotoğrafın 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir kişiye ait olduğunun belirtildiği açıklamada, "Fotoğrafın maymun çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.
??Bazı sosyal medya hesaplarında, 'maymun çiçeği virüsü' bulaşan kişiye ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntüler, manipülasyon içermektedir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 16, 2024
Bahse konu fotoğraf, 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir adamı göstermektedir.… pic.twitter.com/29CNocDpnT
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