Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek’i kaybettik

Yayınlanma: 31.05.2024 - 13:30

Güncelleme: 31.05.2024 - 13:55

Yaşamını sağlık hakları mücadelesine ve Cumhuriyet devrimlerine adayan gazetemizin çınarlarından Erdal Atabek, tedavi gördüğü İstanbul Ataşehir’deki Acıbadem Hastanesi’nde 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Erdal Atabek’in cenazesiyle ilgili bilgi ilerleyen saatlerde paylaşılacak.

ÖRGÜTLENMENİN ÖRGÜTÇÜ ÖĞRETMENİ: ERDAL ATABEK

Gazetemiz yazarı Erdal Atabek, 1930 yılında, Adapazarı’nda doğdu. Anne ve babası öğretmen olan olan Atabek’in çocukluğu Marmara bölgesi ilçelerinde babasının başöğretmen olarak görev yaptığı okullarda geçti. İlköğrenimini Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda tamamlayan Atabek, Kabataş Erkek Lisesi’ni birincilikle bitirdi. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru olarak meslek yaşamına başladı.

ÖRGÜTSEL MÜCADELENİN ÖNCÜLERİNDEN

İÜ Tıp Fakültesi, Fizyoloji Enstitüsü Asistanlığı, İç Hastalıkları Uzmanlığı, Psikosomatik Hastalıklar Uzmanlığı alanlarında hizmet veren Dr. Erdal Atabek’in ilk yazısı 1965 yılında Milliyet’te yayınlandı.

Ardından 1966’dan itibaren Cumhuriyet gazetesinde düzenli yazılarına başladı. Örgütsel mücadelenin öncü isimlerinden olan Dr. Atabek, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı (1965), Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Özel İhtisas Komisyonu Başkan ve Üyelikleri (1972-1978), Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü (1975), Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlk Müsteşarlığı (1976), Aile Okulları Kurucu, Yönetici ve Eğitmenliği (1980) gibi görevlerde bulundu.

AYDINLANMA ONUR ÖDÜLÜ

Almanya, İsveç, Danimarka, Hollanda gibi dış ülkelerde aile, gençlik, kültür konferansları da veren Atabek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde ’İletişim Eğitmenliği’ (1994) ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ’Sosyal Psikoloji Öğretim Görevi’ (1996) pozisyonlarında da öğrencilerin gelişimine katkı sağladı. 2022 yılında da Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği’nin (YKKED) Aydınlanma Kültürüne katkıda bulunmuş Aydınlara verdiği "Aydınlanma Onur Ödülü"nün sahibi oldu. Atabek, Cumhuriyet TV’de Çağdaş Bayraktar’ın moderatörlüğünde “Neden ve Nasıl” ve “Yaşamdan Sorular” programlarını yaptı.

“Çalınan gelecek” başlıklı Cumhuriyet gazetesindeki son yazısında 29 Nisan 2024’te yazan Dr. Erdal Atabek, “Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli”ne eleştirilerde bulunmuş ve “Ülke ayağa kalkmalıdır” ifadelerini kullanmıştı. Yurtiçi ve yurtdışı konferanslarına da devam eden Atabek, son yıllarda ağırlıklı olarak “değişen toplumsal yapı ve değerler içinde aile, ergen ve genç etkileşimleri” alanına yöneltmekte ve bu değişimin geleceğimiz üzerindeki etkilerini araştırmaktaydı.

Erdal Atabek'in birçok baskı yapan başlıca kitapları şöyle:

Alkol ve İnsan,

İnsan Sıcağı,

Sözüm Sanadır,

Kışkırtılmış Erkeklik-Bastırılmış Kadınlık,

Kuşatılmış Gençlik,

Gençlik Duvarları Yıkıyor,

Kırmızı Işıkta Yürümek,

Cinsellikten İkmale Kalmak,

Kendi Yurdunda Sürgünsün,

Belki de Sensin,

Hayatımız ve Değerlerimiz,

Bizim Duygusal Zekamız,

Çocuklar Büyükler ve Tavşanlar,

Erken Büyüyen Çocuklar,

Modern Dünyada Değişen Değerler

Gençlik ve Sıpa Koleje Gidiyor

Dürüstlük Sevgili Çocuğum