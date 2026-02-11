Cumhuriyet ayrıntıları yazdı: Akın Gürlek nasıl bakan oldu?

Resmi Gazete’den yayımlanan kararla; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden affını isteyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine tartışmaların odağındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi.

1982 Nevşehir doğumlu Gürlek; 2005’te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Farklı il ve ilçelerde görev yapmasının ardından İstanbul’a atanan Gürlek; sırasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerine getirildi. Bu görevlerinde Gürlek’in adı sıklıkla baktığı dosyalar kapsamında gündeme geldi.

DEMİRTAŞ VE SÜREYYA ÖNDER’E HAPİS CEZASI VERMİŞTİ

Gürlek; İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’yken; eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve o dönem HDP milletvekillerinden Sırrı Süreyya Önder’in “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davaya baktı.

Dava sonucunda Demirtaş’a 4 yıl 8 ay, Önder’e 3 yıl 6 ay verilen hapis cezasına çarptırıldı.

ÇHD, FİNCANCI, KAFTANCIOĞLU, SÖZCÜ GAZETESİ DAVALARINDA HEYET BAŞKANLIĞI YAPTI

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 18 avukata 2013 yılında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “örgüt üyeliği” suçlamasıyla görülen dava kapsamında mahkeme heyeti; 2018’de tahliye kararı verdi.

Tahliye kararının ardından mahkemede heyet değişimiyle Gürlek mahkemenin başkanlığına getirildi. Gürlek’in başkanlık ettiği mahkeme heyeti hapis cezaları verdi, kararlar 2020’de Yargıtay tarafından onandı. Söz konusu görevinde Gürlek, kamuoyunun gündemine gelen birçok karara daha imza attı. Aynı mahkeme; eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza attığı gerekçesiyle 2 yıl 6 ay, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay 20 gün ile Sözcü gazetesi yöneticileri ve yazarlarının “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla yargılandığı davada çeşitli hapis cezaları verildi.

TÜRKİYE’DE YARGI KRİZİNE NEDEN OLDU

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’nın ardından Gürlek; İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na getirildi.

Gürlek bu görevindeyken Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararını “AYM’nin yetki sınırlarını aştığı” savunusuyla uygulamadı. Konu o dönem yargı krizine dönüştü.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürlek için “Adaleti katleden adamın adı Akın Gürlek’tir, yeni Zekeriya Öz’dür” dedi. Gürlek, Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açtı ancak kazanamadı.

BİRİNCİ SINIF HAKİMLİĞİNDEN BAKAN YARDIMCILIĞINA, ORADAN BAŞSAVCILIĞA YÜKSELDİ

AYM’nin kararına uymayarak yargı krizine neden olmasına karşın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK); Gürlek’i 2021’de birinci sınıf hakimliğe yükseltti. Bunun ardından ise Gürlek görevini sürdürürken, 1 Haziran 2022’de Adalet Bakan Yardımcılığı’na atandı.

Gürlek, 2 Ekim 2024’te ise HSK kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na görevlendirildi.

CHP LİDERİ ÖZEL HAKKINDA TAZMİNAT DAVASI

Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da kamuoyunun gündeminden düşmedi.

Gürlek’in göreve gelmesinden kısa bir sürenin ardından; dönemin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında soruşturma başlatılıp, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı ve belediyeye kayyum atandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu olaydan sonra “Akın Gürlek, seyyar giyotin, adaletin boynunu kesendir” dedi. Gürlek, Özel hakkında manevi tazminat davası açtı, bu davada Özel tazminata mahkum edildi.

İMAMOĞLU HAKKINDA TEHDİT SORUŞTURMASI

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar ise sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 17 Ocak’ta Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı.

Bu gelişmelerin üzerine tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; “Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın” dedi. Bu ifadeleri kapsamında İmamoğlu hakkında Gürlek ve ailesini tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

ÖZDAĞ, ANKARA’DA GÖZALTINA ALINIP İSTANBUL’DA TUTUKLANDI

CHP’li belediyelere operasyonlar sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Antalya’daki bir konuşması kapsamında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında da soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Özdağ, Ankara’da gözaltında alındı, İstanbul’da 21 Ocak 2025’te tutuklandı. Bu olay kamuoyunda “Gürlek’in Türkiye Başsavcısı gibi hareket ederek, yetki aşımı yaptığı” yönünde tartışmalara neden oldu.

BARIM’A GÜRLEK’İN BAKAN ATANDIĞI GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bunun yanı sıra menajer Ayşe Barım davası da tartışmalı soruşturmaların başında geldi.

Barım, sanatçıları Gezi eylemlerine yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak 2025’te tutuklandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ise bugün sonuçlandı ve Barım hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İMAMOĞLU TUTUKLANDI

Gürlek dönemiyle ilgili en tartışmalı süreç ise İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalar oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İmamoğlu hakkında “sahte diploma” soruşturması başlatıldı ve diploma iptal edildi. Bunun ardından İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100’den fazla isim hakkında “suç örgütü kurmak, dolandırıcılık, rüşvet” soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu 19 Mart 2025’te gözaltına alındı, 23 Mart 2025’de tutuklandı. İmamoğlu’nun gözaltına alınması Türkiye genelinde eylemlere neden oldu.

BİRÇOK CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Bu dosyayla bağlantılı olarak açılan soruşturmalar kapsamında; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklandı.

ÖZEL, GÜRLEK HAKKINDA VİLLA VE ÇİFT MAAŞ İDDİASINDA BULUNDU

Özel bu gelişmelerin ardından Gürlek hakkında; kendisine tadilatına 40 milyon TL ayrılan İstanbul Boğazı manzaralı villa tahsis edildiğini ve hem savcı maaşı aldığını hem de Eti Maden’in Lüksemburg’taki şirketinin yönetim kurulu üyeliği maaşını almaya devam ettiğini iddia etti.

Özel, hakkında bu iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

CHP’NİN KAPATILMASI HAKKINDA YARGITAY’A BİLDİRİMDE BULUNULDU

Bu tartışmalar sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İBB dosyasının iddianamesi 11 Kasım 2025’te tamamlandı.

İddianame o gün resmi mahkemece kabul edilmeden, önce yandaş Yeni Şafak’ın manşetinden iddia olarak yayımlandı. Ardından Gürlek, aynı gün basın açıklaması düzenleyerek iddianamenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ahtapotun kolları” ifadesinin geçtiği iddianamede CHP’yle ilgili Yargıtay’a bildirim yapıldığı belirtildi. Bildirim kapsamında 11 milyon 360 bin 412 yurttaşa ilişkin seçim sandık verilerinin CHP tüzel kişiliğinden usulsüz yöntemle yayıldığının anlaşıldığı iddia edildi.

Başsavcılıkça anayasanın siyasi partilerle ilgili hükümleri içeren 68 ve 69. maddeleri ile “Siyasi Partiler Kanunu” (SPK) kapsamında gereğinin yapılması yönünden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunma kararı alındı.