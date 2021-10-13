Cumhuriyet çalışanları yine adliye koridorlarında: ‘Arkadaş’ kelimesi hakaret sayıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’un oğlu Bilal Erdoğan’ın şikayeti üzerine “Bilal Erdoğan'ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale zengini” başlıklı haberler gerekçe gösterilerek genel yayın koordinatörümüz Serkan Ozan, sorumlu yazı işleri müdürümüz Olcay Büyüktaş Akça, internet sorumlu haber müdürümüz Ozan Yurtoğlu ve haberleri yapan muhabirimiz Hazal Ocak hakkında ceza davası açıldı. Davanın ilk duruşması dün görüldü.
Bilal Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, çalışanlarımız hakkında “Bilal Erdoğan'ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale zengini” başlıklı haberlerimizden ötürü “hakaret ve iftira” suçlamasıyla dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianamede özetle “haberde yer alan ifadeler, başlıklar ve ithamların müşteki açısından onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olduğu” belirtilerek çalışanlarımız hakkında kamu davası açılması ve ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. İddianamede çalışanlarımızın ilgili maddeler gereğince 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Ayrıca iddianame ilgili maddelerin yanında ceza arttırım maddeleri de içeriyor.
‘GAZETECİLİK FAALİYETİ YAPTILAR’
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması dün görüldü. Savunmasını yapan Ocak üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek ‘arkadaş’ kelimesinin Türk Dil Kurumu’nun kelime anlamına göre hakaret içermediğini anlattı. Ocak, Erdoğan ile Başçı’nın arkadaş olduğunun 2013 yılından beri gündeme geldiğini ve pek çok haberde yazıldığına dikkat çekerek bu durumun alenileştiğini ve sadece gazetecilik yaptığı söyledi. Savunmasını yapan Olcay Akça da atılı suçları kabul etmediğini belirterek haberin belgelerinin ortada olduğunu kaydetti. Akça “Haberde herhangi bir ifadenin hakaret içerdiğini düşünmüyorum” dedi. Serkan Ozan ise savunmasında atılı suçları kabul etmediğini belirterek haberde hakaret içeren bir unsur olmadığını anlattı. Gazetemiz avukatı Damla Çaltepe de çalışanlarımızın gazetecilik faaliyeti yaptığının altını çizerek “Gazeteciliğin yalnızca haber verme görevi yoktur, eleştiri yapma görevi de bulunmaktadır” dedi.
‘ERDOĞAN MAĞDUR OLDU’
Erdoğan’ın avukatı Zeynep Şahin ise haberde Erdoğan’ın Başçı ile herhangi bir arkadaşlığı bulunmadığını ve ihaleyi kazanmasında bir dahilinin olmadığını savunarak “Müvekkilimin kişilik hakları zedelenmiş ve haber içeriği nedeniyle mağduriyet oluşmuştur” dedi.
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