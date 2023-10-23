Cumhuriyet coşkusu İzmir’den yankılanacak

Yayınlanma: 23.10.2023 - 08:56

Güncelleme: 23.10.2023 - 08:56

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü kutlamak için hazırlıklarını hızlandırdı. Meydanları bayraklarla donatan ve 100. yıl coşkusunu kentin dört bir yanına yayan Büyükşehir Belediyesi, 5 Kasım’a kadar sürecek etkinlikler kapsamında şenlikler, konserler, sergiler, yarışmalar, turnuvalar düzenleyecek.

Program 29 Ekim’de Kültürpark'ta çocuklar ve gençler için gün boyu sürecek atölyeler ve etkinlikler ile devam edecek.

CUMHURİYET COŞKUSU MEYDANLARDA

29 Ekim günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Türkiye’nin 100’üncü yaşı onuruna Gençlik Belediyesi ve Çocuk Belediyesi üyelerinin katılımıyla özel gündemle toplanacak. Konak Meydanı’nda ESHOT’un Gezici Sergisi açılacak. İzmir Marina’da 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Ödül Töreni düzenlenecek.

29 Ekim akşamı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Opera ve Balesi, şef Tolga Taviş yönetiminde “100. Yılında Cumhuriyet Bayramı” konseriyle saat 17.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne alacak. 29 Ekim akşamı saatler 19.23’ü gösterdiğinde meclis özel oturumunun ardından Basmane Kapısı’ndan Konak Atatürk Meydanı’na oradan da Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş ve fener alayı yapılacak. Saat 20.23’te Cumhuriyet Meydanı’nda zeybek gösterisiyle Cumhuriyet coşkusu yankılanacak. Gösterilere İZDENİZ’e bağlı gemiler denizden lazer gösterileriyle eşlik edecek. Ardından Cumhuriyeti 100 yıl önce kuran, 100 yıldır ona sahip çıkan halk ile birlikte 7'den 70'e Cumhuriyet Halk Korosu Cumhuriyet marşlarını hep bir ağızdan söyleyecek.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının programı şöyle:

24 Ekim Salı: “Cumhuriyet’in 100’ü Fotoğraf Sergisi”- Kültürpark Atlas Pavyonu

25 Ekim Çarşamba: Cumhuriyetin 100.Yılına Özel Konser -AASSM

26 Ekim Perşembe: Kadifekale’de Uçurtma Şenliği

27 Ekim Cuma: Tire Atatürk Heykeli açılışı

27 Ekim Cuma: Bayındır Süt Fabrikası açılışı-Sümer Ezgü halk konseri

27 Ekim Cuma: Karantina’da Körfez Festivali

27 Ekim Cuma: Çocuklar ve aileleri ile Körfez turu- Bergama Vapuru

27 Ekim Cuma: “Sanatla Yeniden Yüzyıla” -Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür

27 Ekim Cuma: Mehtap Meral Cumhuriyet Konseri-Urla Meydanı

27 Ekim Cuma: İzBBŞT “Benim Naçiz Vücudum” -İsmet İnönü Sanat Merkezi

27-28 Ekim: 100. Yıl Gençlik Kampı- Bornova Gençlik Yerleşkesi

27-28-29 Ekim: 100. Yıl Cumhuriyet Kupası etkinlikleri-Behçet Uz Rekreasyon Alanı

28 Ekim Cumartesi: Körfez Festivali yarışları ve konserleri

28 Ekim Cumartesi: Arabalı Vapur ile Gençlik Buluşması etkinliği

28 Ekim Cumartesi: Başkanlık ve Şehir Meclisleri Proje Yarışması ödül töreni

28 Ekim Cumartesi: Köy Enstitüleri Anı Evi açılışı-Konak

28 Ekim Cumartesi: “Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılına Doğru” kitap tanıtımı, bilgi yarışması, Zafer Yolu belgeselinin gösterimi- Tarihi Hava Gazı Fabrikası

28 Ekim Cumartesi: İzBBŞT “Benim Naçiz Vücudum”- İsmet İnönü Sanat Merkezi

29 Ekim Pazar:

16.30 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Ödül Töreni-İzmir Marina

17.00 100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Konseri-AASSM

17.00-19.00 Gençlik ve Çocuk Belediyesi Meclis Özel Oturumu-İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu.

18.00-21.00 Kültürpark Çim Alan Cumhuriyet Gençlik Sahnesi’nde Pop ve Rock konserleri

19.23-20.20 Kortej ve Fener Alayı

20.23 Korolarla Cumhuriyet Marşları-Cumhuriyet Meydanı

20.30 Körfez’de ışık gösterileri