Cumhuriyet coşkusu İzmir’in her yerine yayılacak

Yayınlanma: 14.10.2023 - 14:54

Güncelleme: 14.10.2023 - 14:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 29 Ekim Pazar günü, Türkiye’nin 100’üncü yaşı onuruna İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Gençlik Belediyesi Meclisi, Çocuk Belediyesi Meclisi olağanüstü toplanacak. 29 Ekim'de ise şölen havasında Türkiye’nin ikinci yüzyılına merhaba denilecek. 29 Ekim akşamı saat 20.23’te kentin spor kulüpleri, İzmir Körfezi’nin çevresini fener alaylarıyla aydınlatacak. Gösterilere İZDENİZ’e bağlı gemiler denizden lazer gösterileriyle eşlik edecek. 29 Ekim günü Kültürpark'ta gün boyu sürecek kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

TÜRKİYE’YE 100’ÜNCÜ YAŞ HEDİYESİ BAYINDIR SÜT FABRİKASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün “her fabrika bir kaledir” düsturundan yola çıkarak hayata geçirilen Bayındır Süt Fabrikası, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı onuruna 27 Ekim'de kapılarını açacak. Açılış kapsamında Türk halk müziğinin sevilen ismi Sümer Ezgü konser verecek.

İZMİR’İN DÖRT BİR YANINDA ŞENLİK VAR

Ekim ayı boyunca mahallelerde, köylerde ve ilçelerde çocuklara, gençlere yönelik kutlama etkinlikleri düzenlenecek. 17 Ekim’de Seferihisar Çarşı Meydanı’nda, 19 Ekim’de Seferihisar Orhanlı Köy Meydanı’nda, 20 Ekim’de Konak Yenişehir Mahallesi’nde, 20 Ekim’de Karabağlar Limontepe’de 24 Ekim’de Seferihisar Ürkmez Gençlik Merkezi’nde ve 26 Ekim’de Seferihisar Gödence Köy Meydanı’nda şenlikler düzenlenecek. 28 Ekim’de Kadifekale’de uçurtma şenliğiyle çocuklar İzmir’in gökyüzünü renklendirecek. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 21 Ekim’de Urla Bademler’de ESHOT 100. Yıl Hatıra Ormanı Ağaç Dikim Şenliği düzenlenecek. Şenlikler, 31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Kemeraltı sokaklarında Cumhuriyet temalı Flashmob etkinlikleriyle son bulacak. 100. yıl temalı diğer etkinlikler ise yıl boyunca devam edecek.

KLASİK MÜZİKTEN HALK MÜZİĞİNE

29 Ekim akşamı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Opera ve Balesi, şef Tolga Taviş yönetiminde Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “100. Yılında Cumhuriyet Bayramı” konseriyle saat 17.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) sahne alacak. 25 Ekim saat 19.00’da ise müzisyenler Erman Türkili ve Elif Gökçe Türkili tarafından konser ve konferans düzenlenecek. 27 Ekim akşamı saat 19.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sanat eğitmenleri tarafından yetiştirilen gruplar, “Sanatla Yeniden Yeni Yüzyıla” adlı konser verecek. 31 Ekim akşamı saat 19.23’te ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Sanat Müziği Korosu Konak Atatürk Meydanı’nda halk müziği konseri verecek. 5 Kasım’da ise Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Senfoni konseri ve Cumhuriyet defilesi AASSM’de yapılacak.

Büyükşehir Belediye Bandosu da her gün kentin iki meydanında konser vererek bayram coşkusunu İzmirlilere yaşatacak.

GENÇLİK VE SPOR TURNUVALARI

Avrupa Gençlik Başkenti adayı İzmir, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında çok sayıda gençlik ve spor etkinliğine ev sahipliği yapacak. 27-29 Ekim tarihleri arasında Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı’nda 100. Yıl Cumhuriyet Kupası turnuvaları düzenlenecek. Aynı tarihler arasında İZDENİZ tarafından İzmir Marina, vapur iskeleleri ve Karantina Meydanı’nda Körfez Festivali, yat yarışları, spor turnuvaları ve gösteriler yapılacak.

İKİNCİ YÜZYILA IŞIK TUTACAK ETKİNLİKLER

Cumhuriyet’in kazanımlarını anlamak ve ikinci yüzyılda doğru adımlar atabilmek için Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) çok sayıda panel, söyleşi ve yarışma düzenlenecek. 28 Ekim’de Köy Enstitüleri Anı Evi’nin açılışı yapılacak. Zeybek Müzesi de yeni hizmete alınacak kültür yapılarından biri olacak. 26 Ekim’de "Cumhuriyetin 100.Yılında Cumhuriyet Söyleşileri”, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun “Cumhuriyetin 100. Yılında Hukuk Politikaları” konulu söyleşisiyle başlayacak. Söyleşiler, 27 Kasım’da Dr. Serdar Şahinkaya, 21 Aralık’ta Gazeteci-Yazar Zeynep Oral, 11 Ocak’ta Prof. Dr. Ahmet Aslan ve Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar, 25 Ocak’ta Prof. Dr. Füsun Üstel ve Prof. Dr. Levent Köker ile devam edecek. 28 Ekim’de Tarihi Bıçakçı Han’da ise “Bir Uygarlık Odağı olarak Başkanlık ve Şehir Meclisleri Fikir Projesi Yarışması” ödül töreni düzenlenecek.

KÜLTÜR SANAT RÜZGRI ESECEK

İkinci yüzyılı sanatla karşılayan İzmir, çok sayıda resim, heykel ve fotoğraf sergisini de sanatseverlerle buluşturacak. 4-31 Ekim tarihleri arasında Mert Rüstem ve Sevtap Şirin’in ''Haremde Özgürlüğe Türk Kadınının Bağımsızlık Öyküsü'' sergisi AASSM’de, 24 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında fotoğraf toplulukları tarafından hazırlanan “Cumhuriyetin 100’ü Fotoğraf Sergisi” Kültürpark Atlas Pavyon’da, 25 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında Ergün Başar’ın “Cumhuriyete İz Bırakanlar Resim Sergisi” Konak Metro Sanat Galerisi’nde sergilenecek. 23 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” konulu fotoğraf yarışması” düzenlenecek. 25 Ekim’de Tire’de Atatürk Heykeli açılışı, 28 Ekim’de Tarihi Havagazı Fabrikası’nda “Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılına Doğru” etkinlikleri kapsamında kitap tanıtımı, bilgi yarışması ve Zafer Yolu belgesel gösterimi yapılacak. ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 80. Yıl mobil sergisi 29 Ekim’de Konak’ta açılacak. Bir hafta süreyle ilk olarak Konak’ta ziyaretçilerini ağırlayacak sergi, daha sonra İzmir’in ilçelerini gezecek.