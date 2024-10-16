Cumhuriyet coşkusu Kemalpaşa'da başladı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:59

Güncelleme: 16.10.2024 - 09:59

Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl kutlamaları, İzmir’de “Cumhuriyet Her Yerde” etkinliği ile Kemalpaşa Aşağıkızılca Mahallesi'nde başladı. 15 gün boyunca 19 ilçede düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilk programına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, kent yöneticileri ve Aşağıkızılcalı vatandaşlar katıldı. Gezici kütüphane, oyun alanı, satranç, resim, yüz boyama, masa tenisi gibi çocuklar ve gençlere yönelik atölyelerin de yer aldığı kutlamada, tiyatro gösterisi de ilgi topladı. Cumhuriyet'in önemine ilişkin mesaj veren vatandaşlar, yaşadıkları mahallede ilk kez böyle bir etkinliğin yapıldığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"CUMHURİYET'İN GEREĞİ, ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞMAK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konumuz kadına şiddetti. 21. yüzyıla geldik. İnsanlık tarihi neler gördü geçirdi ama geldiğimiz yerde hala kadınları, çocukları nasıl koruyacağımızla baş etmeye çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ilerleyeceğiz; İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bunun için çalışıyoruz. İzmir'de Cumhuriyet'in gerekleri olarak tek bildiğimiz; çalışmak, çalışmak ve daha fazla çalışmak. Bundan sonraki süreçte de tüm gücümüzle, yapmamız gereken her şeyi özenle hayata geçirmek için çabalayacağız. İnanıyorum ki başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere hepimizle gurur duyacaksınız" dedi.

"CUMHURİYET'İMİZİN DEĞERİNİ BİLELİM"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ise "Cumhuriyet bizim için, ülkemiz için müthiş bir nimet ama bu nimeti iyi değerlendirmek, onun değerini bilmek gerekir. Cumhuriyet olmasaydı ne ben belediye başkanı olurdum ne diğer arkadaşlar farklı görevlerde olurdu. Allah aşkına ülkemize sahip çıkalım. Üzerimize düşen görevi yerine getirmek için mücadele etmemiz gerekiyor. Cumhuriyet'imizin değerini bilelim. Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırmak gerekiyor" diye konuştu.

"CUMHURİYET'İ BİZ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Kutlamalara 3 yaşındaki kızı Alya ile katılan Cansu Atak, "6 senedir buradayız ama bu köyde ilk defa böyle bir etkinliğe denk geliyoruz. Çok eğlendik, çocuklarımız da oyunlar oynadı. Bütün günümüz burada geçti. Cumhuriyet hep vardı ama herkes içinde yaşıyor gibiydi. Bu etkinlik sayesinde herkes içindekini coşkuyu dışarı vurdu. Cumhuriyet değerlerini, ne kadar geriye çekilmeye çalışılsa da çocuklarımıza işliyoruz. Cumhuriyet'i biz devam ettireceğiz. Ölene kadar, bizden sonraki nesillere de bunu aktarmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bahar Yılmaz isimli vatandaş ise çocuklarıyla güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu etkinliği ile çocuklarımız eğlendi. Daha önce burada böyle bir etkinliğe şahit olmadım. Çocuklar için çok güzel bir aktivite oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet'imizi devam ettirmemiz gurur verici" sözlerine yer verdi.

ÇOCUKLARDAN DUYGULANDIRAN MESAJ

Etkinlikten en çok keyif alanlar ise çocuklar oldu. Stantlarda birbirinden farklı alanlarda eğitici atölyelere katılan 10 yaşındaki Uğur Kemal Çetiner, "Bugün dedemle satranç oynadım. Sahnedeki gösterileri izledik. Arkadaşlarımla oyun oynadım. Güzel ve keyifliydi. Bugün buraya Atatürk'ün yazdığı Nutuk kitabı ile geldim. Oy atarak bir başkanın seçilmesi mi yoksa biri öldüğü zaman yerine oğlunun geçmesi mi daha iyi? Bu yüzden Cumhuriyet önemli" dedi.

Program İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun konseri ile devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır hem Aşağıkızılca hem de Yukarıkızılca Mahallesi'ni gezerek vatandaşların bayramını kutladı. Yıldır, mahallelerde yaşayan vatandaşların taleplerini de dinleyerek bölgede incelemelerde bulundu.

CUMHURİYET COŞKUSU İLÇELERE YAYILACAK

“Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri kapsamında tiyatro, konser, bando, gezici kütüphane, teknoloji, masal, satranç, origami, seramik gibi çocuklara yönelik atölyeler, spor deneyim alanı, perküsyon, VR Gözlük, dans workshoplar, drama çalışmaları, söyleşiler gibi çok sayıda etkinlik yapılacak. Atatürklü Yıllar Fotoğraf Sergisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi THM Korosu’nun yanında ilçelerin koro ve bandoları da programlara eşlik edecek. Ayrıca pek çok sanatçı da köylerde etkinliklere katılacak. 27 Ekim Ödemiş Konaklı ve 28 Ekim Bergama Yenikent’te oyuncu, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü de söyleşi konuğu olarak bayram coşkusuna katılacak. Program kapsamında dezavantajlı mahallelerde de pek çok etkinlik düzenlenecek. Böylelikle bayram coşkusu 15 gün boyunca 19 ilçeye yayılacak.

Cumhuriyet Her Yerde programı ise şu şekilde:

16 Ekim Çarşamba - Tire Kahrat Mahallesi (16.00-19.00)

17 Ekim Perşembe - Aliağa Hacıömerli Mahallesi (16.00-19.00)

18 Ekim Cuma - Urla Zeytinler Mahallesi (16.00-19.00)

19 Ekim Cumartesi - Foça Kazım Dirik Mahallesi Köy Meydanı (17.00-20.00)

20 Ekim Pazar - Menderes Çukuraltı Mahallesi (14.00-17.00)

21 Ekim Pazartesi - Seferihisar Ulamış Mahallesi Köy Meydanı (16.00-19.00)

22 Ekim Salı - Çeşme Germiyan Mahallesi (16.00-19.00)

23 Ekim Çarşamba - Selçuk Belevi Mahallesi (16.30-19.30)

23 Ekim Çarşamba - Menemen Seyrek Gazi Mustafa Kemal Mahallesi (18.00-21.00)

24 Ekim Perşembe - Beydağ Cumhuriyet Mahallesi (16.30-19.30)

25 Ekim Cuma - Kınık Yayakent Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (15.00-18.00)

25 Ekim Cuma - Kiraz Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (16.00-19.00)

26 Ekim Cumartesi - Karaburun Mordoğan Cumhuriyet Meydanı (14.00-18.00)

27 Ekim Pazar - Torbalı Saipler Mahallesi (16.00-19.00)

27 Ekim Pazar - Ödemiş Konaklı Mahallesi Köy Meydanı (18.00-22.00)

27 Ekim Pazar - Dikili Çandarlı Mahallesi (15.00-18.00)

28 Ekim Pazartesi - Bergama Yenikent Mahallesi (14.00-19.00)

29 Ekim Salı - Bayındır Kızılcaova Mahallesi (14.00-17.00)