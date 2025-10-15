Cumhuriyet'e destek mesajları: ‘Atatürk’ün emaneti’

Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet imecesi’ne destek ve dayanışma çağrıları artarak sürüyor.



Kampanyaya destek mesajları şöyle:



İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi: Bugün ülkemizde gazetecilik, belki de tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Doğrunun, gerçeğin, kamusal yararın sesi olmak her zamankinden daha büyük bir cesaret gerektiriyor. Bu ağır koşulların getirdiği sıkıntıları en yoğun yaşayan kuruluşlardan biri de kuşkusuz Cumhuriyet gazetesi. Köklü çınar Cumhuriyet, yalnızca bir gazetenin adı değildir, bir düşünce biçimi, bir Aydınlanma yolculuğudur. Cumhuriyet, değerlerinin, laikliğin, özgürlüğün ve halkın haber alma hakkının simgesidir. Cumhuriyet’e sahip çıkmak, hakikate sahip çıkmaktır. Cumhuriyet gazetesine verilen her destek, yalnızca bir basın kuruluşuna değil, aynı zamanda özgür düşünceye ve bağımsız gazeteciliğe verilen bir omuzdur. Cumhuriyet Okurları’nın başlattığı imece çağrısı, aslında hepimize yöneltilmiş bir vicdan çağrısıdır. Gazeteciliğin onurunu ve özgürlüğünü savunan herkesin, bu dayanışma halkasının bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak bizler, basın emekçilerinin dayanışma ruhuna yürekten inanıyor ve bu çağrının yanında yer alıyoruz. Cumhuriyet’in ışığı sönmesin çünkü o ışık, hepimizin yolunu aydınlatıyor.

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk: Cumhuriyet Devrimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla, Atatürk’ün önerisiyle ve onun verdiği isimle Yunus Nadi tarafından kurulan 101 yıllık Cumhuriyet gazetesi, bizlere Cumhuriyetimizin bir emanetidir. Bu nedenle, bağlı olduğu Cumhuriyet ilke ve devrimlerinin meşalesi olarak gelecek nesillere taşınmalı. Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin yolunda, çağdaş, tam bağımsız, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti idealini yaşatan her yurttaşımızı gazeteye sahip çıkmaya, bağışlarıyla destek olmaya davet ediyoruz. Bağışlarımızla, günlük gazete ve dijital arşiv aboneliklerimizle bu büyük Cumhuriyet mirasına hep birlikte sahip çıkalım.





CUMOK’un çağrısıyla başlayan kampanyayla bağış almaya vakfımız yetkilidir. Bağışlarınızı gazetemizden ve internet sitemizden duyurulan banka hesap numaralarına yatırabilirsiniz.

