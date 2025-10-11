Destek sürüyor... Cumhuriyet’in sesi susturulamaz

Gazetemiz Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet İmece’sine destek ve dayanışma çağrıları artarak sürüyor.

Kampanyaya gelen destek mesajları şöyle:

*Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı:

Cumhuriyet gazetesi, Kurtuluş Savaşı’mız içinde doğmuş, Cumhuriyetin ilanından sonra, Cumhuriyet adını almış, tarihsel değerlere sahip bağımsız bir gazetedir. Cumhuriyet Atatürk’ün yolunda, devrimlerin savunucusu olmuş, bu yolda Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı gibi çok değerli yazarlarını şehit vermiş ama Cumhuriyet’i, devrimleri savunmak görevinden asla geri dönmemiştir. Bugün gelinen noktada Cumhuriyet’i savunmak, devrimleri savunmaktır. Cumhuriyeti savunmak bağımsızlığı, laikliği, çağdaşlığı savunmaktır. El ele verirsek gazetemizi yaşatırız. Gün dayanışma günüdür. Hep birlikte başaracağız.

*Eski Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir:

Ülkemizin en eski ve nitelikli gazetelerinden olan Cumhuriyet sadece bir gazete değil, demokrasinin, insan haklarının, Atatürk devrim ve ilkelerinin de “ideolojik mihrabıdır”. Bu ideolojik mihrabın yaşaması, ayakta kalması hepimizin boynunun borcudur, en çok da Atatürkçülerin, demokratların ve yurtseverlerin. Bu anlamda başta sendikalar olmak üzere tüm demokratik kitle örgütlerini, Atatürkçüleri, demokratları, yurtseverleri, sol ve sosyalist kesimleri basın dünyasının “Köroğlu”su olan Cumhuriyet gazetesi ile dayanışmaya çağırıyorum.

*Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak:

Türkiye’nin yüzyıllık Aydınlanma yürüyüşünün en direngen tanıklarından birisi olan Cumhuriyet gazetesi uzun süredir ciddi bir kuşatma ile karşı karşıya. Cumhuriyet gazetesi ve özgür basının uzun süredir yaşadığı ekonomik kuşatmanın sadece bir basın kuruluşuna değil, hakikate, halkın haber alma hakkına yönelmiş bir saldırı olduğunu düşünürüz. Eğitim Sen olarak, her dönemde bedel ödeyerek gerçeğin peşinden giden Cumhuriyet gazetesinin yanındayız. Eğitim emekçileri olarak uzun yıllardır Aydınlanma yolunda birlikte yürüdüğümüz Cumhuriyet gazetesi ile dayanışmayı sürdüreceğiz. Bu zor günlerde Cumhuriyet gazetesiyle dayanışma içinde olmak bizler açısından kendi geleceğimize sahip çıkmaktır.

CUMHURİYET’E DESTEK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor. Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek. Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak. Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız. Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

