Cumhuriyet'e destek sürüyor: ‘Gerçek susmaz, dayanışma büyür’

Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) öncülüğünde başlatılan “Cumhuriyet imecesi”ne destek ve dayanışma çağrıları artarak sürüyor.

Okurlarımızdan gelen istek üzerine 29 Ekim tarihine dek uzatılan kampanyaya gelen destek mesajları şöyle:

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir: Cumhuriyet’e yönelik baskılar yalnız bir gazeteyi değil, halkın bilme hakkını hedef alıyor. Gerçeğin üzerine kurulan her sansür, karanlığa hizmettir. Basın özgürlüğü bir lütuf değil, demokrasinin varlık koşuludur. Bugün Cumhuriyet’in sesi kısılmaya çalışılıyorsa, bu ülkede en çok hakikatin sesi yükselmelidir.

Bir ülkenin sesi yalnız meydanlarda değil, kelimelerde yaşar. O kelimeler çoğu zaman bir gazetenin sayfalarından halkın yüreğine uzanır. Ve o gazete, kimi zaman iktidarların, kimi zaman sermayenin, kimi zaman da suskunluğun hedefi olur.

Bugün o hedefin ortasında Cumhuriyet gazetesi var.

Ekonomik baskılarla, ilan ambargolarıyla, sansürle ve karartmayla daraltılan bir nefes alanı içindeyiz. Bu yalnızca bir kurumun ya da bir yayın politikasının sorunu değildir. Bu, halkın haber alma hakkına yönelmiş açık bir tehdittir. Basın özgürlüğü lüks değildir. Basın özgürlüğü, demokrasinin nefesidir. Ve biz bu nefesin tükenmesine izin vermeyeceğiz.

Bugün, özgür ve tarafsız basına yönelik baskılar karşısında Cumhuriyet’in yanında durmak yalnızca bir dayanışma eylemi değil, bir yurttaşlık görevidir.

Bu gazete yaşasın diye, gerçeğin sesi kesilmesin diye, düşüncenin hakkı çiğnenmesin diye biz yan yanayız.

Cumhuriyet’e sahip çıkmak, yalnızca bir gazeteyi değil, bu ülkenin demokrasiye inancını, halkın haber alma hakkını, her kelimenin yaşama hakkını savunmaktır. Cumhuriyet susturulamaz. Gerçek susmaz. Dayanışma büyür. Çünkü biz hâlâ Cumhuriyet okuyoruz.

‘CUMHURİYET, ÜLKENİN HAFIZASIDIR’

İzmir Eczacı Odası Başkanı Fatih Savaş Kılıççıoğlu: Yüzyılı aşan bir süredir Cumhuriyet gazetesi bu ülkenin aynası olmuştur. Doğruluktan, ilkelerden, halkın haber alma hakkından baskılara ve sansüre rağmen yoluna devam etmiştir. Bu sesi kısmak isteyenler her zaman olmuştur, her defasında halkın okurunun desteği ile günümüze gelmiştir.

Cumhuriyet gazetesi ayrıca bu ülkenin hafızası ve kalemidir. Bağımsız gazeteciliği yönelik her baskı sadece kuruma değil, halkın vicdanına, özgürlüğüne olan baskıdır.

Özgür düşünceye demokrasiye ve hukuka sahip çıkmalıyız. Bugün bu ışığın sönmemesi için yapmamız gereken görev dayanışmadır. Çünkü Cumhuriyet sadece bir gazete değildir. Özgürlüğümüz, fikirlerimiz ve cesaretimizdir.

CUMHURİYET’E DESTEK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor. Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek. Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak. Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız. Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

BANKA BİLGİLERİ

TL HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 1214335

IBAN NO: TR38 0006

4000 0011 0411 2143 35

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

EUR HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852447

IBAN NO: TR69 0006 4000

0021 0410 8524 47

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

USD HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852409

IBAN NO: TR28 0006 4000

0021 0410 8524 09

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

AVRUPADAN BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN

YENİGÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK A.Ş

BANKA ADI: İşbank GmbH Frankfurt Branch

HESAP NO: 002628900-9

IBAN NO: DE45 5023 0600

0026 2890 09

BIC NO: ISBKDEFXXXX