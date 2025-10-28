‘Cumhuriyet’e sahip çıkmak demokrasiye sahip çıkmaktır’

“Cumhuriyet aydınlıktır” diyen okuyucularımız “Asırlık çınara can suyu olalım” mesajlarıyla bağış kampanyasına katılıyor. Kampanya, okurlarımızdan gelen istek üzerine 29 Ekim’e dek uzatıldı. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Cumhuriyet için dayanışma mesajı paylaştı.

İKKB Koordinatörü Aydeniz Alisbah Tuskan, “Cumhuriyet gazetesi her zaman doğru haber ve kaliteli haber anlayışı içinde çok kıymetli yazarların, çok kıymetli gazetecilerin bulunduğu bir gazete. Bu nedenle gazetenin varlığının devamı için herkesin fedakârlık yapmasını ve yardımcı olmasını diliyoruz. Cumhuriyetin simgesi olan Cumhuriyet gazetesinin yaşamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Eskişehirliler de Cumhuriyet imecesine destek için bir araya geldi. Destek açıklamasında Eskişehir CUMOK’luları adına bir konuşma yapan eski Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şube Başkanı Dr. Azmi Kerman, “Cumhuriyet’e sahip çıkmak, yanlızca bir gazeteye sahip çıkmak değildir” dedi.

Kerman, şunları söyledi:

“Cumhuriyet gazetesi yüzyıllık yolculuğunda Türkiye nin tarihine tanıklık ederken her zaman gerçeğin ve doğrunun kalemi olmuştur. Halkın gazetesi olan Cumhuriyet’in, doğasında, özgürlük, eşitlik, ulusal birlik, çağdaşlık ve demokrasi vardır. Cumhuriyet’e sahip çıkmak, yalnız bir gazeteye sahip çıkmak değildir. Ülkenin demokrasiye olan inancına, halkın haber alma özgürlüğüne de sahip çıkmaktır.”

Cumhuriyet imecesine katılan ADD Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avcı ile ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen de Cumhuriyet e destek açıklaması yaptı.

CUMHURİYET’E DESTEK VE DAYANIŞMA ÇA ĞRISI

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor.

Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek.

Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak.

Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız.

Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

