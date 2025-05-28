Cumhuriyet'in eğitim vizyonu zirvede yeniden yorumlandı

Geleceğin Eğitimi 2025 Zirvesi, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un açılış konuşmasıyla başladı. Coşkun, “Eğitimde Dönüşüm ve Cumhuriyet’in Rolü” başlıklı konuşmasında, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesiyle eğitim arasındaki bağa dikkat çekerek nitelikli eğitimin toplumsal ilerlemedeki önemini vurguladı. Açılış oturumu, ardından TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın “Eğitimin Gücüyle Geleceği İnşa Etmek” başlıklı konuşmasıyla devam etti. Turan, bireylerin dijital dönüşüme dönüşüme eleştirel, yaratıcı, doğaya ve farklılıklara duyarlı bir yaklaşımla hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Zirvenin ilk panel oturumu “Geleceğin Eğitim Modeli: Yenilikçi ve Kapsayıcı Yaklaşımlar” başlığıyla Özalp Birol’un moderatörlüğünde gerçekleşti. Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Prof. Dr. Necdet Neydim ve Tanol Türkoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı oturumda; köy enstitülerinden günümüze uzanan eğitim modelleri, çocuk eğitiminin tarihsel süreci ve antik çağdan bugüne çocuk kavramı gibi temalar ele alındı. Panelde ayrıca eğitimde demokrasinin rolü, yapay zekânın eğitimdeki yeri ve yenilikçi öğretim yaklaşımları gibi konular da geniş bir perspektifle tartışıldı.

Geleceğin Eğitimi 2025 Zirvesi, fütürist ve ekonomist Ufuk Tarhan’ın “Eğitimden Otodidakt Öğrenmeye Geçiş ve T-İnsan Olmak” başlıklı ilham verici sunumuyla devam etti. Ardından gerçekleşen “Dijital Çağda Yetenekler Nasıl Geliştirilir?” oturumunda TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, yapay zekâ destekli sistemlerle her bireyin kendi hızında öğrenebildiği kişiselleştirilmiş bir eğitim dönemine geçildiğini vurguladı.

Ardından gerçekleşen “Dijital Çağda Yetenekler Nasıl Geliştirilir?” oturumunda TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, yapay zekâ destekli sistemlerle her bireyin kendi hızında öğrenebildiği kişiselleştirilmiş bir eğitim dönemine geçildiğini vurguladı.

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Başlangıç Noktası Lideri Cem Leon Menase’nin katılımıyla gerçekleşen “Eğitimde Dijital Dönüşüm” panelinde ise, dijitalleşmenin eğitim ve iş dünyasındaki etkileri ele alındı. Kurumların bu dönüşüme nasıl stratejik adımlarla yanıt vermesi, yeni nesil becerilere odaklanan vizyoner politikalar geliştirmesi ve teknolojiyi insan odaklı yaklaşımlarla bütünleştirmesi gerektiğine dair önemli mesajlar verildi.

Zirvenin devam eden oturumlarında ilk olarak Prof. Dr. Haluk Gürgen, “Dijital Kaosta Gerçeği Aramak” başlıklı sunumunda, yapay zekânın temel kavramlarını ve günümüzün hakikat krizine dair çarpıcı tespitlerini katılımcılarla paylaştı ve gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen’in elinden plaketini aldı.

Ardından sahne alan Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karakullukçu, “Yapay Zekâ Çağında Hayatta Kalmak” başlıklı konuşmasında, bu teknolojik dönüşümün eğitim sistemini nasıl dönüştürdüğünü ve geleceğin yetkinliklerine ulaşmak için hangi stratejilerin izlenmesi gerektiğini aktardı.

Bir diğer oturumda Cumhuriyet Teknoloji Yazarı Mutlu Doğuş Yıldırım, “Geçmişten Geleceğe Yapay Zekâ” başlıklı sunumunda, yapay zekânın nasıl geliştirildiğini, nasıl eğitilebileceğini ve önümüzdeki yıllarda hangi alanlarda öne çıkacağını çarpıcı örneklerle anlattı.