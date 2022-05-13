'Cumhuriyet gazetesi gururumuz'
Gazetemizin kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "98 yıllık dev çınar her geçen gün daha da büyüyerek yoluna devam ediyor" dedi.
Yayın hayatına 7 Mayıs 1924 tarihinde başlayan Cumhuriyet Gazetesi, 98'inci yaşını kutluyor.
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, gazetemizin kuruluş yıldönümü nedeniyle Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti.
Doğruları ve gerçekleri öğrenmek için ülke gündemini Cumhuriyet’ten takip ettiğini dile getiren Yücel, “98 yıllık dev çınar her geçen gün daha da büyüyerek yoluna devam ediyor. Ülke gerçeklerini ve doğru haberleri Cumhuriyet muhabirlerinden ve köşe yazarlarından okuyoruz” diye konuştu.
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