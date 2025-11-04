‘Cumhuriyet gazetesi milyonların ortak sesi’

Kampanyaya gelen destek mesajları şöyle:

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki: Cumhuriyet gazetesi, 101 yıldır ülkenin aydınlık yüzünü, halkın haber alma hakkını ve özgür düşünceyi savunan bir değer olarak ayakta duruyor. Cumhuriyet gazetesi sadece bir yayın organı değil, aynı zamanda demokrasiye, laikliğe, hukuka ve eşit yurttaşlığa inanan milyonların ortak sesi, vicdanıdır. Bugün karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklar ve baskılar karşısında Cumhuriyet’e sahip çıkmak aslında bu ülkenin Aydınlanma mirasına, özgür basın geleneğine ve demokrasiye sahip çıkmaktır. Biz Bornova’da Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet’in değerleriyle geleceği kurmaya inanan bir kentiz. Bu nedenle CUMOK’un öncülüğünde başlatılan dayanışma kampanyasını içtenlikle destekliyor, tüm yurttaşlarımızı da Cumhuriyet’e omuz vermeye, bu mücadelede el ele olmaya davet ediyorum. Cumhuriyet’i yaşatmak, sadece bir gazeteyi değil, ortak geleceğimizi savunmaktır.

CUMHURİYET’E DESTEK VE DAYANIŞMA ÇA ĞRISI

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor.

Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek.

Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak.

Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız.

Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

BANKA B İLGİLERİ

TL HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 1214335

IBAN NO: TR38 0006 4000 0011 0411 2143 35

SWIFT CODE: ISBKTRIS

USD HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852409

IBAN NO: TR28 0006 4000 0021 0410 8524 09

SWIFT CODE: ISBKTRIS

EUR HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852447

IBAN NO: TR69 0006 4000 0021 0410 8524 47

SWIFT CODE: ISBKTRIS

AVRUPADAN BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN - YENİGÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK A.Ş - BANKA ADI: İşbank GmbH Frankfurt Branch

HESAP NO: 002628900-9

IBAN NO: DE45 5023 0600 0026 2890 09

BIC NO: ISBKDEFXXXX