Cumhuriyet Gazetesi’nin 100. yılı Bayraklı’da konuşulacak

Atatürkçü Düşünce Derneği (AAD) Bayraklı Şubesi ile İzmir Cumhuriyet Okurları (CUMOK) gazetemizin 100. yıl kutlamaları kapsamında Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı’nın katılımıyla bir panel düzenleyecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:53
Cumhuriyet Gazetesi’nin 100. yılı Bayraklı’da konuşulacak
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Cumhuriyet Gazetesi’nin 100. yılı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İzmir’de de Atatürkçü Düşünce Derneği (AAD) Bayraklı Şubesi ile İzmir Cumhuriyet Okurları (CUMOK) Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı’nın katılımıyla bir panel düzenleyecek.

ADD Bayraklı Şubesi’nde bugün saat 19.00’da düzenlenecek panelde Elmacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve gazetemizin kuruluşuna dair bilgiler verecek.


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