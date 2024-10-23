Cumhuriyet gazetesinin acı günü Nur Coşkun yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 23.10.2024 - 16:40

Güncelleme: 23.10.2024 - 16:40

Gazetemiz imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un eşi Nur Coşkun, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Pazartesi günü yaşamını yitiren Nur Coşkun bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Coşkun bugün yapılan cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Nur Coşkun'u son yolculuğunda Cumhuriyet Vakfı yönetimi, gazete yöneticileri ve çalışanları ile Coşkun ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.

