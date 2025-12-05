Cumhuriyet, gazilerin hak arayışını gündeme getirmişti... Bir tepki de CHP’den geldi

Cumhuriyet geçtiğimiz günlerde terörle mücadele gazisi Şafak Mert’in, Ankara Enerjisa’dan, gazilik hakkı olan yüzde 40 elektrik indirimini alamamasını gündeme getirmişti. Gazi, “Oradaki görevli bana, ‘Ölürsen ailen bu indirimden faydalanabilir’ dedi. Bu tavırdan ve her kurumda bu tip durumlarla karşılaşmaktan çok yorulduk” demişti.

‘TOPLUM VİCDANINDA DERİN YARALAR BIRAKAN HOYRATLIK’

CHP’nin Millî Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da bu olaya atıfla, gazilerin haklarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Bağcıoğlu, “Türkiye’nin gazileri ve şehit aileleri, bu ülkenin onurunun yaşayan sembolleridir. Devletin onlara sağladığı haklar bir sosyal yardım değil, ödenmiş bedelin devlet nezdindeki kurumsal karşılığıdır. Buna rağmen bugün hâlâ aynı statüdeki gazilerin farklı şehirlerde, farklı kurumlarda bambaşka uygulamalarla karşı karşıya bırakılması, hakların verilmesinden imtina edilmesi ve bürokrasinin ardına saklanan keyfi tutumlar ülkemize yakışmamaktadır” sözlerini kullandı. “Ölürseniz aileniz yararlanabilir” ifadesini anımsatan Bağcıoğlu, “Bu tür ifadeler, yalnızca bir uygulama hatası değil, toplum vicdanında derin yaralar bırakan bir hoyratlıktır” dedi.

‘KANUN TEKLİFİMİZ YETERİNCE ELE ALINMADI’

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde gazi haklarının merkezi sistem tarafından otomatik olarak tanımlandığını, hiçbir gazi ya da şehit yakınının bu hakları almak için ‘kapı kapı’ dolaşmadığını söyleyen Bağcıoğlu, “Bizde ise haklar kanunda net olmasına rağmen uygulamada ayrışıyor, keyfileşiyor ve kişiden kişiye değişiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tabloyu değiştirmek için TBMM’ye sunduğumuz düzenlemeler; enerji, su ve doğal gaz indirimlerinin otomatik tanımlanmasını, kurumlar arası farklılıkların kaldırılmasını ve tüm süreçlerin tek bir çatı altında toplanmasını içeriyor. Ancak bu teklifler iktidar tarafından bugüne kadar yeterince ele alınmamıştır” sözlerini kullandı. Bağcıoğlu, “Buradan açık çağrımı yineliyorum: 2026 yılı gazilerimiz ve şehit ailelerimiz için hakların eksiksiz uygulandığı yıl olmalıdır. Bu ülke, gazisine sorun çıkaran değil, gazisinin yükünü hafifleten bir devlet olmak zorundadır” açıklamasını yaptı. ANKARA